Индия намерена выслать около 5 миллионов человек

Такое решение было принято, когда власти решили обновить Национальный регистр граждан, в первый раз за шестьдесят лет. Целью обновления было выявить нелегальных мигрантов, осевших в Индии , в первую очередь из Бангладеш

Как заявил министр финансов и здоровья штата Ассам Химанта Бисва Сарма, «все, кого не окажется в обновленном Национальном регистре, будут депортированы». Для этого уже привлечены более 40 тысяч полицейских и военнослужащих. По словам Сармы, «у нелегалов не останется ни шансов, ни лазеек». При этом главное внимание будет уделено мусульманскому населению, составляющему примерно треть от 32 миллионов человек, проживающих в штате Ассам. Индуисты, прибывшие когда-то из Бангладеш, смогут остаться на новой родине, подчеркнули власти.

Большая часть беженцев из Бангладеш, как мусульман, так и индуистов, перешли индийскую границу в начале 1970-х годов, спасаясь от войны Пакистана и Бангладеш за независимость последнего. В начале 1980-х сотни людей были убиты в ходе антииммигрантских выступлений в восточной Индии. После этого Нью-Дели велел всем беженцам предоставить документы, доказывающие, что их родственники проживали на территории Ассама до 24 марта 1971 года — начала потока нелегальных мигрантов из Бангладеш. Все, кто не сможет предъявить документы, будут считаться иностранцами. Сами могранты и их потомки ссылаются на то, что собрать документы во многих случаях крайне затруднительно — они могли быть утеряны, сожжены в ходе погромов и так далее.

Выдворяемые из Индии люди могут в результате лишиться вообще права проживать где-либо, как это случилось с мусульманскими беженцами-рохинджа из Мьянмы , которые сейчас живут в Бангладеш в приграничных с Мьянмой лагерях. Дакка хочет их выслать на родину, однако Нейпьидо не торопится принимать. В связи с этим некоторые аналитики опасаются, что после начала процесса депортации (а он может быть запущен уже в июле, как только Верховный суд Индии одобрит решение о высылке мигрантов) Ассам превратится во второй Ракхайн — так называется проблемный район Мьянмы, где живут рохинджа.