Собачья культура. В Ярославле мало кто соблюдает правила выгула животных

Самой интригующей идеей минувшей недели стало послание мэра Ярославля Владимира Слепцова , адресованное и владельцам собак, и вообще всем неравнодушным горожанам.

Глава «столицы „Золотого кольца“ предложил им вместе с властями решить вечную проблему выгула домашних животных. После таких прогулок остаются пахучие субстанции на улицах и во дворах, источник антисанитарии и плохого настроения жителей. Идея убедительная, на первый взгляд.

По стопам академика Павлова

Площадкой для дискуссии градоначальник избрал свою страницу в социальной сети Фейсбук, отметив, что именно там разгорается много споров между жителями по поводу собак.

»У каждого своя правда, и, чтобы разрешить проблемную ситуацию, я поручил главам районных администраций заняться вопросами культуры содержания домашних животных в городе. Теперь в каждом районе будут созданы рабочие группы по разработке проектов площадок для выгула собак и составления перечня мест размещения диспенсеров, — сообщил мэр Ярославля Владимир Слепцов. — Уважаемые собаководы, если у вас есть конкретные предложения по местам размещения площадок, просим направлять их в районные администрации. Только объединив усилия, мы сможем создать комфортные условия для всех жителей нашего города».

Здесь нужны пояснения, ведь не всем ведомо значение слова «диспенсер» в данном контексте. Так именуются специальные контейнеры на улицах, в которых уже есть гигиенические совки и пакеты — для использования их владельцами собак. Неофициальное их название — «Dog-кабины».

Экологические акции по установке за счёт местной казны таких диспенсеров уже проходили в некоторых городах, к примеру, в Иркутске . Тамошние власти подчёркивали, что «акция призвана научить население с большим почтением относиться к правилам гигиены, сохраняя город в привлекательном виде».

Главные мотивы откликов на затею мэра: «Ура, будет больше чистоты в городе!», «Гадящие собаки — это, конечно, плохо, но гораздо больше вреда наносят машины, стоящие на газонах» и «Готовы водить своих питомцев на площадке, но только если они будут рядом с домом». Упорное «но», вероятно, предвестник тихого саботажа.

Так что предстоит Владимиру Слепцову ни много ни мало повторить научный подвиг нобелевского лауреата Ивана Павлова , который экспериментально доказал теорию о «динамических стереотипах» — «системе условных рефлексов, позволяющей выполнять определенные действия без напряжения сознания».

Уместно вспомнить слова академика Ивана Павлова о том, что «русский человек ещё не дожил до той истины, что жизнь состоит из двух половин, из свободы и дисциплины. А отказываться от одной половины — значит обрекать себя на жизненный позор». Анархию на улицах, очевидно, и порождает забвение одной из неотменимых сторон жизни.

Галопом по Европам

Многие жители города уверены, что кардинально решить вопрос можно, только создав «собачью полицию», которая бы штрафовала нарушителей. Аналогичные меры, кстати, предлагаются, когда речь заходит о внедрении раздельного сбора твёрдых бытовых отходов (введение «мусорных детективов» по примеру Московской области ). Соцсети переполнены «выбросами эмоций».

«Бороться нужно не с владельцами собак, а с теми, кто кидает мимо урны бутылки, окурки и другой мусор. Именно они, а вовсе не животные, засоряют улицы! Не так давно видела, как из окна проезжающего автомобиля выбросили пакет с пустыми бутылками. Вот кого воспитывать нужно, а не к собачникам понапрасну цепляться», — это одно мнение.

И другое: «Всё от культуры зависит. Больше социальной рекламы надо вешать. Мол, „нагадил? Убери за собой“. Это поможет одному понять, что нужно убирать за собакой, а другому — что нельзя парковаться на газонах».

И ещё одно. «В Европе на каждом углу стоит специальный контейнер, где можно взять чистый пакет и положить в него собачьи отходы. У нас не то что контейнеров, урны не найдёшь! Так что, вместо того чтобы с пеной у рта призывать собачников стать цивилизованными, неплохо было бы создать им условия для этого», — как видим, полная поддержка идеи и отсыл к необходимости раскошелиться на это местный бюджет.

Германии за собачьи фекалии на улице придётся заплатить штраф в 500 евро. В Париже такое «удовольствие» обойдётся в 180 евро. В России санкции за нарушение правил выгула домашних питомцев введены разве что в Москве — 2 тыс. руб.

Жёсткий лихой стиль обсуждения, характерный для соцсетей, — это верный знак того, что тема актуальная и что в идее Владимира Слепцова, как говорится, «что-то есть».

На заметку

Убирать собачьи фекалии — не самое приятное занятие. Но, если вы хотите быть ответственным владельцем домашнего животного, нужно это делать. Приобретите в зоомагазине полиэтиленовые пакеты, предназначенные для уборки фекалий. Берите несколько пакетов с собой, когда идёте с собакой на прогулку. Выверните пакет и натяните его на руку, как будто надели перчатку. Поскольку ваша рука защищена пакетом, вам нечего бояться, что вы испачкаете её. Поэтому можете поднять фекалии и положить в пакет.