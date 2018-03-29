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Главврач будет нести ответственность за отсутствие безбарьерной среды в больнице
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Главврач будет нести ответственность за отсутствие безбарьерной среды в больнице 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Ответственность за отсутствие в больнице безбарьерной среды, в том числе для маломобильных групп граждан, планируется внести в кодекс административных правонарушений (КоАП), сообщил журналистам в четверг глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.
Ранее в конце 2017 года правительство передало Росздравнадзору полномочия по контролю за доступностью медицинской помощи для маломобильных групп граждан.
"Каждая медицинская организация, конечно, должна обеспечить свободный доступ различных категорий пациентов, в том числе и маломобильных групп. Поэтому органы исполнительной власти и руководители медорганизаций сегодня обязаны, в том числе вводится сегодня, рассматривается установление отвественности за нарушение безбарьерной среды и погружение этого в кодекс административных правонарушений (КоАП) для того, чтобы была возможность административного воздействия на руководителя", — сказала глава ведомства.
Он отметил, что в РФ значительная часть медицинских организаций была построена достаточно давно, не во всех проектах это было. «Этот раздел работы является приоритетным на сегодня. В том числе взять на контроль устранение нарушений по доступности среды», — добавил Мурашко.
В качестве примера он привел проверки в Якутии. «В частности, сейчас идет проверка в Якутии — травматологический пункт, у которого доступность для населения не позволяет пациентам с травмой беспрепятственно, безбарьерно достигнуть медицинского кабинета», — добавил он.
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