В Саратовской области впервые за четверть века заметно снизилась смертность

В прошлом году, по предварительной оценке, ожидаемая продолжительность жизни в области составила 72,5 года, и с 2012 года она увеличилась на 5 лет. Об этом на заседании Правительства области сообщила первый заместитель министра здравоохранения Наталья Мазина . Участники заседания обсудили реализацию Концепции демографической политики региона на ближайшие годы. Говоря о предпринятых мерах, чиновник отметила, что в области отмечается устойчивая тенденция к снижению смертности населения. И по итогам 2017 года общий коэффициент смертности составил 13,6 на 1000 населения, это лучший результат за последние 24 года. Стимулируется и рождаемость, в том числе и с помощью федеральных выплат родителям первенцев.

Говоря о кадрах, губернатор подчеркнул, что проведена большая работа, в том числе по привлечению молодых специалистов, хотя вопросы ещё остаются.