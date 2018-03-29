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В Саратовской области впервые за четверть века заметно снизилась смертность
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В Саратовской области впервые за четверть века заметно снизилась смертность 

АиФ 1 час назад
В прошлом году, по предварительной оценке, ожидаемая продолжительность жизни в области составила 72,5 года, и с 2012 года она увеличилась на 5 лет. Об этом на заседании Правительства области сообщила первый заместитель министра здравоохранения Наталья Мазина. Участники заседания обсудили реализацию Концепции демографической политики региона на ближайшие годы. Говоря о предпринятых мерах, чиновник отметила, что в области отмечается устойчивая тенденция к снижению смертности населения. И по итогам 2017 года общий коэффициент смертности составил 13,6 на 1000 населения, это лучший результат за последние 24 года. Стимулируется и рождаемость, в том числе и с помощью федеральных выплат родителям первенцев.
Говоря о кадрах, губернатор подчеркнул, что проведена большая работа, в том числе по привлечению молодых специалистов, хотя вопросы ещё остаются.
— Теперь нам нужно синхронизировать нашу демографическую концепцию с задачами, поставленными президентом РФ, а также с показателями повседневной качественной работы. Прежде всего, приблизить первичное звено к отдалённым населённым пунктам, продвигать высокотехнологичную медицинскую помощь, использовать сильную базу нашего медицинского университета и его клиники, — отметил Валерий Радаев.
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