Более 20 благотворительных фондов подготовили специальную программу для фестиваля «Пасхальный дар»

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны»

«Общегородской фестиваль «Пасхальный дар», что стартует в столице 7 апреля, посвящен благотворительности. Участие в фестивале уже подтвердили более 20 благотворительных фондов, среди которых «ОРБИ», «Со-Единение», «Артист», «Бюро добрых дел», «Старость в радость», «Вера», фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро» и многие другие. В ходе фестиваля будет организован сбор пожертвований в пользу подопечных фондов, но начать помогать можно уже сегодня», — сказали в оргкомитете.

Собеседник агентства уточнил, что фонды-участники подготовили для гостей «Пасхального дара» специальную программу: мастер-классы, семейные праздники, концерты и аукционы, лекции и семинары, а также фотовыставки. Так, при поддержке благотворительных фондов, пройдут концерты с участием знаменитостей. Среди исполнителей, которые выступят 7 апреля на площади Революции — участницы проекта «Голос», джазовая певица Анна Бутурлина , актер Руслан Сабиров , звезда мюзиклов Наталья Сидорцова

В этот же день запланированы лекции о профилактике инсульта для взрослых и мастер-классы для детей. Кроме того, фонд «ОРБИ» проведет акцию «Напиток за улыбку». «На фестивале звезды будут раздавать посетителям натуральный холодный чай и обучать несложному тесту на выявление признаков инсульта: чтобы получить напиток нужно будет назвать свое имя, улыбнуться и вытянуть вперед обе руки одновременно», — пояснили в оргкомитете.

11 и 13 апреля на площади Революции и на ул. Профсоюзная пройдут концерты с участием Родиона Газманова , запланированы также творческие мастер-классы, на которых все желающие смогут создать подарки (открытки, закладки для книг, кружки, теплые носки) для подопечных фонда «Старость в радость».

«Для того, чтобы помочь всем участвующим в фестивале фондам, можно отправить sms с текстом «добро (пробел) сумма пожертвования» (например, добро 300) на короткий номер 7715. После окончания фестиваля все собранные средства будут распределены между фондами-участниками фестиваля», — добавили в оргкомитете.

Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар» организован в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». В этом году фестиваль пройдет в столице с 7 по 15 апреля.