Что воровали из московских садов в XVIII веке

Почему Москву до сих пор называют «большой деревней»? Откуда пошло это прозвище? Многим кажется, что в нем скрыто что-то унизительное, обижающее Москву, обозначающее отсталость по сравнению с европеизированным Санкт-Петербургом . Но это не так! Ну, или не совсем так. Понятие сложилось действительно в «споре» с Петербургом — с его регулярным планом, «красными» линиями фасадов, строго выдержанными на центральных улицах города, одинаковой во всем квартале этажностью. В Москве же все было иначе.

На картине В. Д. Поленова «Московский дворик» (1878 г.) можно увидеть, как выглядела Москва в ту пору. Источник: Автор: Василий Дмитриевич Поленов — EwFgf3K9mAQuyg at Google Cultural Institute, zoom level maximum, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13499550

Именно исторически сложившиеся принципы организации городского пространства послужили поводом для появления такого прозвища. Имеются в виду, во-первых, радиально-кольцевая планировка, связанная с постепенным ростом поселения вширь (что, кстати, характерно для большинства европейских средневековых городов), а во-вторых, застройка «усадебным образом», вдоль главных улиц, идущих от центра (от Кремля) по дорогам, которые связывали Москву с крупными городами — Тверью , Калугой, Дмитровом Рязанью и другими. Многие московские улицы, проспекты и шоссе до сих пор носят названия этих городов. И если крупным радиальным улицам была присуща относительная прямизна (абсолютно прямыми они никогда не были), то между ними располагались сложные в своих изломах и изгибах малые улочки и переулки, а сохранившиеся названия некоторых из них отражают их «характер» — Кривоколенный, Кривоарбатский и т.п.

Особое же внимание обратим на застройку «усадебным образом». Это означало, что в Москве долгое время сохранялся особый жизненный уклад, его можно почувствовать, если внимательно вглядеться в известную картину В. Д. Поленова «Московский дворик» (1878 г.). Солнечный день, зеленая травка, на улице играют дети, из-за забора свешиваются ветви раскидистого дерева, рядом белеет фасад дома, и вокруг — дома, храмы, деревья, сады… Зелено, уютно, камерно. А ведь изображен самый центр города, невдалеке от Кремля, район Арбата. Удивительное тепло разлито во всем пейзаже, и исходит оно не только от солнца, но и от уклада жизненного — спокойного неторопливого, по-московски патриархального…

В. Д. Поленов «Бабушкин сад» (1878 г.). Источник: Автор: Василий Дмитриевич Поленов — The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei. DVD-ROM, 2002. ISBN 3936122202. Distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH., Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=156500

Усадебная застройка предполагала, что вблизи главного дома располагались флигеля, гостевые домики, хозяйственные постройки, беседки — и все в окружении садов и огородов. Причем иметь красивый сад с «диковинными» цветами в нем, отнюдь не предназначенными «для съедения», было очень, как сказали бы теперь, престижно. И несмотря на сложности нашего климата, о которых пишут и пишут, декоративный сад был практически при каждом доме. Именно декоративный — сад ради красоты и удовольствия!

Чтобы наши утверждения не показались голословными, приведем письменные свидетельства из книги «Памятники московской деловой письменности XVIII века» (М., «Наука», 1981 г.).

Одно из подобных писем, датированное 24 июля 1741 года, обращено к Ивану VI Антоновичу (императору в этот момент было 11 месяцев и 13 дней от роду). Автор письма — один из московских домовладельцев Василий Федорович Флеэров, подканцелярист московской конторы правительствующего Сената. Приводим текст с небольшими сокращениями.

«Сего июля 24 числа в ночи в дом мои, где я жительство имею за Москвою рекою в приходе церкви Святаго Григория чудотворца Неокесарийского, что на Полянке с улицы, которая имеетца позади того моего двора в саду пришед незнамо какие воровские люди неведомо каким образом и в том саду пограбили из цветников пион мохровых белых и красных двадцать, розину алаго мохрового ж сорок пять кустов и других имеющихся в тех цветниках всяких цветов: белых лилеи, тюльпанов, нарцызу и гвоздики всего ценою на тридцать рублев, да имеющияся в том же саду на яблонях яблоки обили, да в том же саду в беседке пограбили ж посуды хрустальнои двенадцать стаканов по цене на два рубли на восемьдесят копеек, два бокала цена два рубли, шесть рюмок малых цена шестьдесят копеек, да из тои ж беседки пять окончин стеклянных в деревянных рамках ценою каждая по два рубли.

А понеже близ того сада имеетца на тои улице к суконному двору караульная рогатка и как из оного моего саду тот грабеж чинен то от имеющихся грабежных цветов пионная трава от самых моих ворот даже до тои караулки и за тою караулнею была по улице побросана которое видели Полицейского правления первоинадесят команды съезжаго двора пятои сотни и десятские…».

Такова жалоба москвича, пострадавшего от ночного набега на его сад. Оставим в стороне тот факт, что награбленное было пронесено прямо мимо караульни, где круглосуточно должен был дежурить сторож, и обратим внимание на разнообразие цветов в саду московского обывателя. Были украдены и пионы, и розы, и гвоздики, да еще в каком количестве! И луковицы лилий, тюльпанов и нарциссов выкопали грабители — не поленились. Видимо, заранее присмотрели красивые растения, знали, где и что брать.

И пионы росли в старых московских садах, и розы, и другие цветы

Сад, судя по всему, был значительных размеров, ведь воры прокрались в него и затем вынесли награбленное через задние ворота, выходившие на соседнюю улицу. В саду господина Флеэрова были также разные строения, в том числе беседка, в которой семейство собиралось на застолья, принимало гостей, откуда и была украдена посуда разного назначения.

Этот сад располагался на известной московской улице в Замоскворечье — Большой Полянке, возможно, даже дом сохранился. А упомянутая в челобитной церковь Григория Неокесарийского (ул. Б. Полянка, д. 29а) известна еще с XVII века, строилась при царе Алексее Михайловиче, закончена и освящена в 1679 году. И сегодня ее двери открыты для прихожан. Шатровая колокольня и нарядный изразцовый декор позволяют издалека увидеть этот храм, свидетель множества исторических событий.

Церковь Григория Неокесарийского на Б. Полянке, близ которой располагался сад автора челобитнойwww.sedmitza.ru Познакомимся еще с одним документом. Это челобитная от 15 сентября 1747 года, обращенная уже к императрице Елизавете Петровне. Ее автор — москвич, Главного комиссариата секретарь Алексей Андреевич Беляев , владелец, судя по всему, роскошного сада с оранжереей.

«Сего 1747 году сентября 15 числа в ночи в доме моем за Москвою рекою в приходе церкви славущего Воскресения воровские люди покрали в саду из ынжереи (оранжереи — прим.авт.) дерев заморских разных и из саду цветных дерев и цветов немалое число, а что чего порознь тому при сем сообщаю реэстр:

— померанцовых дерев шесть цена сорок два рубли,

— лотус одно дерево цена семьдесят копеек (под «деревом лотуса» подразумевается магнолия, так ее называли в те времена — прим.авт.),

— фиг три дерева цена сем рублев пятьдесят копеек, — пион белых три куста цена шесть рублев,

— розенов двенадцать кустов цена три рубли;

итого на шестьдесят четыре рубли семьдесят копеек. К сему прошению и реэстру секретарь Алексей Беляев руку приложил».

Дом и сад Алексея Белова располагались в Замоскворечье между Пятницкой и Новокузнецкой улицами. Церковь Воскресения Словущего, стоявшая прежде в 5-ом Монетчиковском переулке, к сожалению, до нашего времени не сохранилась. Церковь разрушили в 1930-е годы, а на ее месте построили школу, существующую до сих пор, причем школьное здание обнесено прежней церковной решеткой. А что в наше время находится на месте сада Алексея Беляева, увы, неизвестно. Москва сегодня гораздо более плотно застроена, чем в прошлые века. На месте бывших садов, которых раньше в центре города было много, теперь возвышаются доходные дома конца XIX — начала XX века или более поздние строения.

А вот так схема Москвы выглядела в старину

Оба владения, о которых шла речь в челобитных, располагались недалеко друг от друга и в непосредственной близости от старых Замоскворецких Садовых слобод, известных с XVI века.

Что же следует из приведенных документов? Прежде всего то, что декоративное садоводство было достаточно широко распространено, причем выращивались отнюдь не самые простые растения, а создавались даже специальные оранжереи и зимние сады для «экзотов». Отметим также, что это удовольствие (как, впрочем, и сегодня) было дорогостоящим.

Приведем для сравнения некоторые цифры: годовое жалование поручика (лейтенанта) составляло 120 рублей. По «Табели о рангах» воинское звание лейтенанта приблизительно соответствует должностям наших героев — подканцеляриста и секретаря гражданского ведомства. Таким образом, стоимость украденных из садов растений — 46 рублей 40 копеек и 64 рубля 70 копеек — составляет приблизительно треть или половину годового дохода. Или даже больше, так как должностные оклады светских служащих все-таки были меньше воинских того же ранга. А еще обратим внимание наших читателей на неискоренимость такой неприятной для владельцев садов «традиции» как кража растений.

Мы процитировали только два памятника московской деловой письменности. Но и во многих других текстах упоминаются сады, садовые растения, оранжереи. Авторы писем высказывают желание что-то приобрести или заказать для своего сада, нанять работника для ухода за ним и т. д. Из чего следует, что сады господ Флеэрова и Беляева не были чем-то особенным, редким для Москвы, подобных им, согласно одному из документов того времени, «во всем гражданстве садов с хорошими плодами исчислять, за множеством, нужды нет».

София и Владимир Веселовы