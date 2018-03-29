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Внимание! Несколько улиц Махачкалы будут отключены от электроэнергии
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Внимание! Несколько улиц Махачкалы будут отключены от электроэнергии 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Внимание! Несколько улиц Махачкалы будут отключены от электроэнергииОграничение режима потребления электроэнергии в отношении потребителей г. Махачкалы будет введено 30 марта с 10:00 ч. до 16:00 ч. От электричества будут отсоединены следующие адреса: пр-т Г. Гаджиева (А. Акушинского) (1-13, 8-22), ул. Чеэрова, р-он старой автостанции, р-он Сборного пункта, р-он ДГУНХ.
Причина: проведение внеплановых работ по послеаварийной проверке релейной защиты и автоматики с выводом в ремонт силового трансформатора Т-2 на ПС 110/6 кВ «ГПП»
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