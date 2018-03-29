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В Геленджике открылся 14-й Международный транспортный форум «ЮгТранс-2018»
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В Геленджике открылся 14-й Международный транспортный форум «ЮгТранс-2018» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Внимания участников дискуссии «ЮгТранс-2018» ожидает создание единого транспортного пространства на территории ЕАЭС, возвращение транзитных грузопотоков, модернизация транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности. Делегаты форума обсудят новые инвестиционные проекты, развитие грузовых перевозок, перспективы контрактной логистики, и многие другие важные задачи и проблемы, сообщает пресс-служба форума.
Форум открыл генеральный директор «ICF — Международные конференции», компании-организатора форума «ЮгТранс-2018» Максим Воронцов. На пленарной сессии «Перевозки в Азово-Черноморском регионе: повышение транзитного потенциала» были проанализированы грузопотоки на южном направлении, а также тенденции и перспективы.
К.э.н., управляющий партнер M. A. Research, член Совета Гильдии логистических операторов Людмила Симонова отметила, что мировая экономика преодолела спад и вступила в фазу роста, хотя рост этот и не примечательный. Прогноз на 2018-2020 гг. это, по ее словам, — снижение темпов роста перевалки до 5-6% и исчерпание возможностей роста грузооборота за счет перехода грузов из портов Балтии и Украины.
«И если не создать новые мощности, вскоре нечего будет экспортировать. Основные факторы и риски это: нестабильная макроэкономическая и геополитическая ситуация, высокая стоимость заемных средств, неустойчивость финансовых рынков, неустойчивость мировых цен на нефть и другие сырьевые товары при общем положительном тренде. Ждет нас повышение спроса на грузоперевозки, нехватка подвижного состава, рост тарифов в разных сегментах и ужесточение конкуренция на транспортно-логистическом рынке» — говорит эксперт.
«ФедералПресс» напоминает, что мероприятие началось сегодня и закончится 30 апреля. Председатель Экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин собирается выступить на «ЮгТранс-2018» с докладом.
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