В Геленджике открылся 14-й Международный транспортный форум «ЮгТранс-2018»

Внимания участников дискуссии «ЮгТранс-2018» ожидает создание единого транспортного пространства на территории ЕАЭС , возвращение транзитных грузопотоков, модернизация транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности. Делегаты форума обсудят новые инвестиционные проекты, развитие грузовых перевозок, перспективы контрактной логистики, и многие другие важные задачи и проблемы, сообщает пресс-служба форума.

Форум открыл генеральный директор «ICF — Международные конференции», компании-организатора форума «ЮгТранс-2018» Максим Воронцов. На пленарной сессии «Перевозки в Азово-Черноморском регионе: повышение транзитного потенциала» были проанализированы грузопотоки на южном направлении, а также тенденции и перспективы.

К.э.н., управляющий партнер M. A. Research, член Совета Гильдии логистических операторов Людмила Симонова отметила, что мировая экономика преодолела спад и вступила в фазу роста, хотя рост этот и не примечательный. Прогноз на 2018-2020 гг. это, по ее словам, — снижение темпов роста перевалки до 5-6% и исчерпание возможностей роста грузооборота за счет перехода грузов из портов Балтии и Украины

«И если не создать новые мощности, вскоре нечего будет экспортировать. Основные факторы и риски это: нестабильная макроэкономическая и геополитическая ситуация, высокая стоимость заемных средств, неустойчивость финансовых рынков, неустойчивость мировых цен на нефть и другие сырьевые товары при общем положительном тренде. Ждет нас повышение спроса на грузоперевозки, нехватка подвижного состава, рост тарифов в разных сегментах и ужесточение конкуренция на транспортно-логистическом рынке» — говорит эксперт.