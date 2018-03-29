Улично-дорожную сеть в Шентале приведут в порядок за 15 млн рублей

Победитель должен будет восстановить привокзальную площадь по улице Вокзальная. Там отсутствуют парковки, а существующее покрытие стоянки полностью разрушено и отсутствуют обочины.

Кроме того, необходимо отремонтировать разрушенный тротуар по ул. Канашская. В плохом состоянии находится дорога по ул. Сосновая, также так нет обочин и в непригодном состоянии водопропускная труба.

Помимо этого, будет отремонтирована рыночная площадь на ул. Вокзальная.

На это выделят 15,2 млн рублей. Вести работы подрядчик будет в течение 130 дней.

Итоги подведут 13 апреля.