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Улично-дорожную сеть в Шентале приведут в порядок за 15 млн рублей
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Улично-дорожную сеть в Шентале приведут в порядок за 15 млн рублей 

Волга Ньюс 1 час назад
Победитель должен будет восстановить привокзальную площадь по улице Вокзальная. Там отсутствуют парковки, а существующее покрытие стоянки полностью разрушено и отсутствуют обочины.
Кроме того, необходимо отремонтировать разрушенный тротуар по ул. Канашская. В плохом состоянии находится дорога по ул. Сосновая, также так нет обочин и в непригодном состоянии водопропускная труба.
Помимо этого, будет отремонтирована рыночная площадь на ул. Вокзальная.
На это выделят 15,2 млн рублей. Вести работы подрядчик будет в течение 130 дней.
Итоги подведут 13 апреля.
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