Прокуратура подтвердила: в костромской больнице №1 — серьезная нехватка врачей

Сотрудники костромской областной прокуратуры провели проверку в окружной больнице №1. Поводом для этого послужила публикация в «Народной газете», где говорилось о недостатке специалистов в учреждении. Информация подтвердилась, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Недостаток врачей напрямую сказывается на возможности получения пациентами быстрой и квалифицированной помощи, которая гарантирована им законом.

В 2017 году в больнице было предусмотрено 411 ставок врачей-специалистов, но, несмотря на это, укомплектовано было 334,5 ставки. По итогам проверки прокурор обратился в суд с иском, чтобы больница доукомплектовала штат врачами.

Суд требования прокурора удовлетворил, прокуратура проследит, чтобы решение суда исполнили.