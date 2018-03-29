Как в последний раз: любовь в зале суда попала на видео

В понедельник, 27 марта, в зале суда Советского района Ростова-на-Дону камеры видеонаблюдения зафиксировали, как женщина орально удовлетворяет обвиняемого за кражу мужчину. По данным информационного портала DonDay, она воспользовалась моментом, когда судья ушла в совещательную комнату. При этом влюбленную пару не смутило нахождение в зале суда судебных приставов, свидетелей и потерпевшей. Любовный акт остановил только старший судебный пристав, после этого возлюбленная как ни в чем не бывало села на стул. Сейчас по факту инцидента проводится проверка. Если будет доказано нарушение общественного порядка, женщину привлекут к административной ответственности

https://youtu.be/BojQGeBoGxA