У одного из домов в Керамическом проезде восстановили освещение

У дома 45, корп. 1 по Керамическому проезду починили неисправный фонарь на козырьке подъезда. Поломку устранили по просьбе жителя района Восточное Дегунино, сообщившего о ней на портал «Наш город».

Проблема была решена через два дня после поступления заявки. Официальный ответ за подписью главы управы Восточного Дегунина Виктора Коля был размещен на портале в установленный срок.

«Сообщаю, что по указанному адресу выполнены работы по восстановлению освещения», — отмечается в сообщении.