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У одного из домов в Керамическом проезде восстановили освещение
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У одного из домов в Керамическом проезде восстановили освещение 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
У дома 45, корп. 1 по Керамическому проезду починили неисправный фонарь на козырьке подъезда. Поломку устранили по просьбе жителя района Восточное Дегунино, сообщившего о ней на портал «Наш город».
Проблема была решена через два дня после поступления заявки. Официальный ответ за подписью главы управы Восточного Дегунина Виктора Коля был размещен на портале в установленный срок.
«Сообщаю, что по указанному адресу выполнены работы по восстановлению освещения», — отмечается в сообщении.
Добавим, что портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (мю)
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