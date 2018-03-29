В Ярославле задержали торговца с ворохом наркотиков

Полиция задержала в Заволжском районе Ярославля 21-летнего парня с ворохом наркотиков, набитых в карманы курток.

— Задержан неработающий молодой человек, у которого обнаружены и изъяты свертки с порошкообразным веществом, веществами растительного происхождения, а также 59 разноцветных таблеток, — рассказали в УМВД по Ярославской области

У наркодилера оказалось с собой 150 граммов самых разнообразных наркотиков. В пакетах были расфасованы гашиш, амфетамин, кокаин, ЛСД и таблетки МДМА. Всё это ярославец планировал продать через закладки.

150 граммов наркотиков