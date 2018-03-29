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В Ярославле задержали торговца с ворохом наркотиков
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В Ярославле задержали торговца с ворохом наркотиков 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Полиция задержала в Заволжском районе Ярославля 21-летнего парня с ворохом наркотиков, набитых в карманы курток.
— Задержан неработающий молодой человек, у которого обнаружены и изъяты свертки с порошкообразным веществом, веществами растительного происхождения, а также 59 разноцветных таблеток, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
У наркодилера оказалось с собой 150 граммов самых разнообразных наркотиков. В пакетах были расфасованы гашиш, амфетамин, кокаин, ЛСД и таблетки МДМА. Всё это ярославец планировал продать через закладки.
150 граммов наркотиков
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