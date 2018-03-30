Летом у главного корпуса Воронежского госуниверситета появится сквер Ученых

К 100-летию Воронежского госуниверситета перед главным корпусом на Университетской площади разобьют новый сквер, сообщили в пресс-службе мэрии.

Проект предполагает устройство новых дорожек, установку скамеек и урн, организацию освещения, а также озеленение территории с посадкой цветников и газонов.

МКП «ЭкоЦентр» объявил аукцион на право выполнения работ по обустройству нового сквера площадью 0,16 га на общую сумму 2,8 млн руб. Планируется, что зеленая зона будет называться сквером Ученых, такое решение приняли на заседании комиссии по культурному наследию. Работы планируют закончить в июле.