«Brexit-конь раздора Европы»: Яровая о действиях Британии

Ирина Яровая. Британский бред вышел за рамки «эксцесса исполнителя», заявила журналистам вице-спикер Госдумы

«Британский бред вышел за рамки «эксцесса исполнителя». Ведомые даже не своими национальными интересами, а заказом США , политики Великобритании дискредитируют свою страну и как троянский Brexit-конь раздора Европы, теперь предлагают дискредитировать всю правовую и дипломатическую Европу», — сказала Ирина Яровая.

Она отметила, что Австрия честно заявила о неготовности порочить репутацию своей страны и унижать свой народ. Однако Лондон неприлично и грубо втягивает другие страны в сообщники не просто провокации, а преступного заведомо ложного обвинения против России и принуждает их к заведомо невыгодным для самих европейских стран антидипломатическим действиям. Это делается с целью сокрытия следов своего политического преступления, считает парламентарий.

«Хочется верить в прозрение и других стран, а также пожелать, чтобы международное право и здравый смысл победили гипноз «старших товарищей», — заключила Яровая.

Ранее представитель австрийского правительства Петер Лаунски-Тиффенталь заявил, что Австрия не будет высылать российских дипломатов на фоне «дела Скрипаля ». При этом он отметил, что Австрия поддерживает решение об отзыве посла Евросоюза из Москвы

Министр иностранных дел страны Карин Кнайсль также рассказала, что посол Великобритании в Австрии неоднократно призывал Вену присоединиться к инициативе по высылке российских дипломатов из европейских стран и протестовал против занятой ею независимой позиции в этом вопросе. Первый демарш, по словам Кнайсль, британский дипломат выразил ещё в минувшую среду — до начала саммита Евросоюза, на котором инициатива Великобритании была предложена странам — членам ЕС.