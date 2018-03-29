Больницу в Беслане собираются отремонтировать к осени

Ремонт Правобережной муниципальной центральной районной клинической больницы в Беслане планируется завершить осенью.

«Уже проведены демонтажные работы. Ремонт планируется завершить в третьем квартале 2018 года», — сообщил глава регионального Минздрава Михаил Ратманов во время его посещения больницы с полпредом президента РФ на Северном Кавказе Олегом Белавенцевым, сообщает ТАСС

В 2005 году в больнице отремонтировали левое крыло лечебного корпуса. Позже, в 2011—2013 годах, был частично отремонтирован инфекционный корпус. Однако большинство зданий и помещений больницы сейчас не отвечают техническим и санитарно-эпидемиологическим нормам.

Сейчас ремонт проводят в правом крыле лечебного корпуса, где находятся детское и хирургическое отделения и реанимация. Там должны заменить все коммуникации, устранить грибок на стенах и заменить полы и окна.

В 2017 году на ремонт медучреждения, построенного в 1969 году, было выделено 61,7 милилона рублей из резервного фонда, в том числе 17 миллионов — на капремонт правого крыла лечебного корпуса.