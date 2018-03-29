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В столице Югры стартует городской конкурс «Волонтер года — 2018»
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В столице Югры стартует городской конкурс «Волонтер года — 2018» 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 1 час назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
К участию приглашаются волонтерские объединения, организации и молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории города Ханты-Мансийска и принимающие активное участие в добровольческих мероприятиях в свободное от учебы (работы) время на безвозмездной основе. Определять победителей будут в следующих номинациях:
«Волонтер года — 2018»
«ДОБРОвольцы Победы»
«ДОБРОвольческая инициатива»
«ДОБРОе сердце»
«ДОБРОвольцы — детям»
«ДОБРОвольцы ЗОЖ»
«ДОБРОвольческое школьное объединение»
«ДОБРОвольческое студенческое объединение»
Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоится на городском молодежном форуме «Ханты-Мансийск — территория добра», приуроченном к Году добровольца (волонтера) в Российской Федерации, который состоится в ноябре 2018 года.
Для того чтобы принять участие в конкурсе необходимо:
— ознакомиться с положением о конкурсе;
— подать заявку в личном кабинете автоматизированной информационной системы «Молодежь России» по ссылке ais.fadm.gov.ru с 1 по 30 апреля 2018 года;
— заполнить анкету, согласие на обработку персональных данных и направить до 1 ноября 2018 года.
По вопросам участия в конкурсе, подготовке и оформлении анкеты участника обращаться в МБУ «Молодежный центр», ул. Гагарина, 111-А (2 этаж), телефон: 8 (3467) 32-01-89, электронная почта: molodcentr-hm@mail.ru.
Напомним, что организаторами конкурса являются Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр».
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