В столице Югры стартует городской конкурс «Волонтер года — 2018»

К участию приглашаются волонтерские объединения, организации и молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории города Ханты-Мансийска и принимающие активное участие в добровольческих мероприятиях в свободное от учебы (работы) время на безвозмездной основе. Определять победителей будут в следующих номинациях:

«Волонтер года — 2018»

«ДОБРОвольцы Победы»

«ДОБРОвольческая инициатива»

«ДОБРОе сердце»

«ДОБРОвольцы — детям»

«ДОБРОвольцы ЗОЖ»

«ДОБРОвольческое школьное объединение»

«ДОБРОвольческое студенческое объединение»

Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоится на городском молодежном форуме «Ханты-Мансийск — территория добра», приуроченном к Году добровольца (волонтера) в Российской Федерации , который состоится в ноябре 2018 года.

Для того чтобы принять участие в конкурсе необходимо:

— ознакомиться с положением о конкурсе;

— подать заявку в личном кабинете автоматизированной информационной системы «Молодежь России» по ссылке ais.fadm.gov.ru с 1 по 30 апреля 2018 года;

— заполнить анкету, согласие на обработку персональных данных и направить до 1 ноября 2018 года.

По вопросам участия в конкурсе, подготовке и оформлении анкеты участника обращаться в МБУ «Молодежный центр», ул. Гагарина, 111-А (2 этаж), телефон: 8 (3467) 32-01-89, электронная почта: molodcentr-hm@mail.ru.

Напомним, что организаторами конкурса являются Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр».