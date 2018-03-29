Строители ждут заключения археологов, чтобы начать работу над архангельским речным вокзалом

Еще год назад городская администрация обещала открыть новое здание речного вокзала к 2019 году. Несмотря на это, строительство здания все еще не началось — сейчас археологи проводят исследования в зоне вырытого котлована рядом с бизнес-центром «Дельта».

— На месте ведёт исследование археологическая бригада. Это продлится ещё примерно месяц. Только после того, как они изучат слои почвы и сделают необходимое заключение, мы сможем приступить к делу, — отметила пресс-секретарь речного порта Татьяна Третьякова.

Когда в Архангельске появится новое здание речного вокзала, неизвестно. После внесения правок в проект ОАО «Архангельский речной порт» получило разрешение на строительство. Весь дальнейший процесс зависит уже от администрации речного порта, рассказала главный архитектор города Александра Юницына.

Старое здание вокзала закрыли в 2012 году из-за аварийности и ветхости помещения. Только несколько лет спустя рядом с местом, где располагалось старое здание, решили построить новое, но процесс был остановлен. Место, где планировалось возвести павильон, попало под территорию «Бань Макарова», объекта культурного наследия.

В октябре 2017 года Андрей Разговоров, генеральный директор «Архангельского речного порта» рассказал, что на первом этаже нового здания будет размещаться павильон на сто человек, кафе, медпункт, комната матери и ребенка. На остальных этажах должны расположиться офисы речного порта, а возле здания — парковка.