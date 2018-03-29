Получено разрешение на строительство речного вокзала в Архангельске

ОАО «Архангельский речной порт» получило разрешение начать стройку нового здания речного вокзала.

Сейчас работы находятся на подготовительной стадии, археологи исследуют землю в зоне вырытого под строительство котлована.

«Разрешение на строительство нами выдано, в соответствии с требованиями строительная, площадка огорожена, — говорит главный архитектор города Александра ЮНИЦЫНА. — Организация дальнейшего процесса зависит от руководства Архангельского речпорта».

«На месте ведёт исследование археологическая бригада, — объясняет пресс-секретарь речного порта Татьяна ТРЕТЬЯКОВА. — Это продлится ещё примерно месяц. Только после того, как они изучат слои почвы и сделают необходимое заключение, мы сможем приступить к делу»

Напомним, архангельский речной вокзал закрылся из-за своего аварийного состояния ещё в 2012 году.