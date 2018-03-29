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Получено разрешение на строительство речного вокзала в Архангельске
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Получено разрешение на строительство речного вокзала в Архангельске 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
ОАО «Архангельский речной порт» получило разрешение начать стройку нового здания речного вокзала.
Сейчас работы находятся на подготовительной стадии, археологи исследуют землю в зоне вырытого под строительство котлована.
«Разрешение на строительство нами выдано, в соответствии с требованиями строительная, площадка огорожена, — говорит главный архитектор города Александра ЮНИЦЫНА. — Организация дальнейшего процесса зависит от руководства Архангельского речпорта».
«На месте ведёт исследование археологическая бригада, — объясняет пресс-секретарь речного порта Татьяна ТРЕТЬЯКОВА. — Это продлится ещё примерно месяц. Только после того, как они изучат слои почвы и сделают необходимое заключение, мы сможем приступить к делу»
Напомним, архангельский речной вокзал закрылся из-за своего аварийного состояния ещё в 2012 году.
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