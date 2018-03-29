Перед смертью не надышишься: подсудимый занялся сексом во время вынесения приговора

Обвиняемый в преступлении и его сожительница удивили пристава, свидетеля и потерпевшую, когда решили предаться страсти прямо в зале суда Советского района Ростова-на-Дону. Инцидент произошел во время вынесения приговора, когда судья находилась в совещательной комнате.