Ещё
Перед смертью не надышишься: подсудимый занялся сексом во время вынесения приговора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Перед смертью не надышишься: подсудимый занялся сексом во время вынесения приговора 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Обвиняемый в преступлении и его сожительница удивили пристава, свидетеля и потерпевшую, когда решили предаться страсти прямо в зале суда Советского района Ростова-на-Дону. Инцидент произошел во время вынесения приговора, когда судья находилась в совещательной комнате.
Вероятно, мужчина, обвиненный в краже, уже смирился и не ждал оправдательного вердикта. Интим в общественном месте прервал судебный пристав, заметивший подозрительные манипуляции парочки. На кадрах видно, служитель порядка настолько опешил, что ограничился замечанием. За такую выходку подсудимому грозит административное наказание, передает телеканал РЕН ТВ.
Дни.ру: последние новости
Собчак скандально высказалась о гибели детей в Кемерово Шикарная жизнь детей и внуков губернатора Тулеева Бородина откровенно о беременности Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово56
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»135
В последний раз27
Для россиян предложили ввести новый вид наказания162
Чиновников наказали за банкет в день траура134
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
02:30
МИД назвал путанными ответы Лондона по делу Скрипаля
Политика
00:16
Бузова рассказала о своем телеканале
Шоу-бизнес
03:45
Словения отзывает посла в России
Политика
02:59
Посольство РФ ответило на высказывание Джонсона
Политика
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение