Масштабный старт. Какие улицы Воронежа начнут капитально ремонтировать в апреле 

Замену дорожного покрытия начнут на 12 объектах. Масштабный ремонт городских улиц в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» стартует в Воронеже уже в середине апреля. Специалисты начнут заменять дорожное покрытие на 12 объектах улично-дорожной сети, следует из аукционной документации. Всего в 2018 году в Воронеже планируют отремонтировать 120 объектов во всех шести районах. После выполнения всех запланированных работ доля нормативных дорог должна вырасти с 48,5%, до 60,8%. «Вести-Воронеж» выяснили, какие городские улицы начнут ремонтировать уже в апреле 2018 года. Работы на участках займут от 31 до 169 дней.улица Кольцовская — с 15.04 по 30.10улица Краснознамённая (улица Матросова — улица Краснознаменная, 231) — с 15.04 по 19.05улица Центральная (проспект патриотов — улица Центральная, 130) — с 15.04 по 20.05улица Шишкова (Московский проспект — улица 45 Стрелковой дивизии) — с 15.04 по 31.05улица Урицкого — с 15.04 по 31.05улица Челюскинцев (улица Моиссеева — улица 20 лет Октября) — с 15.04 по 7.06улица Вокзальная — с 15.04 по 31.05улица Бурденко (Эстакада по улице Бурденко над парком «Центральный» до улицы Остужева; путепровод по улице Бурденко у стадиона «Динамо») — с 15.04 по 31.05улица Дубовая (улица Грузинская — улица Дубовая, 56) — с 15.04 по 18.05улица Грузинская (от дома №41 до улицы Украинской) — с 25.04 по 25.05улица Цимлянская — с 15.04 по 31.05проезд улицы Остужева (от поворота в микрорайон Репное) — улица Димитрова (кольцо) — с 15.04 по 26.05 Два аукциона на ремонт дорог мэрия Воронежа объявила в начале февраля 2018 года. Один контракт на 746,6 млн рублей, второй — на 850,89 млн рублей. Победителями стали ООО «СМУ-90» и ООО «Навастрой» соответственно. Строительный контроль за ремонтом автомобильных магистралей обойдется городскому бюджету в 16 млн рублей. Какие городские улицы отремонтируют в Воронеже в 2018 году, смотрите здесь. Дарья Крымова