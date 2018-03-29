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В Ростове обвиняемый занялся сексом со своей подругой в зале суда
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В Ростове обвиняемый занялся сексом со своей подругой в зале суда 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Таким действием подсудимый и его подруга шокировали пристава, свидетеля и потерпевшую. Оральный секс произошел во время вынесения приговора, когда судья находилась в совещательной комнате, сообщает «Рен ТВ».
Интим оборвал судебный пристав, который заметил подозрительные манипуляции двух людей. За данное поведение, подсудимому кроме уже имеющегося обвинения грозит административное наказание.
«ФедералПресс» напоминает, что после секс-скандала в интернате под Челябинском в детдомах Зауралья пройдут масштабные проверки.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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