В Ростове обвиняемый занялся сексом со своей подругой в зале суда

Таким действием подсудимый и его подруга шокировали пристава, свидетеля и потерпевшую. Оральный секс произошел во время вынесения приговора, когда судья находилась в совещательной комнате, сообщает « Рен ТВ ». Интим оборвал судебный пристав, который заметил подозрительные манипуляции двух людей. За данное поведение, подсудимому кроме уже имеющегося обвинения грозит административное наказание. «ФедералПресс» напоминает, что после секс-скандала в интернате под Челябинском в детдомах Зауралья пройдут масштабные проверки.