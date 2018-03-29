Украинскую полицию уличили в продаже вымогателям персональных данных граждан

Об этом написал один из киевлян в Facebook.

«В конце прошлой недели мою машину, припаркованную под окном на Красноармейской, ограбили какие-то отморозки (разбили стекло, вытащили магнитолу). Потеря магнитолы и торчащие провода могли стать самым неприятным воспоминанием, но я решил обратиться в полицию», — рассказал пользователь Konsta Ku в Facebook.

По его словам, в ту ночь, как рассказали полицейские, ограбили семь машин и все в районе улицы Большая Васильковская (бывшая Красноармейская) и Бассейная. Оперативники составили протокол, осмотрели место происшествия, сняли отпечатки.

«Тут начинается самое интересное. В воскресенье утром мне звонит незнакомый номер. Голос в трубке называет меня по ФИО, и предлагает за деньги вернуть мне украденные из машины документы. На вопрос откуда у него мой номер телефона, голос нахально отвечает «откуда надо», — рассказал пользователь.

Он отметил, что неизвестный звонил несколько раз и вымогал деньги за вещи, которые украл из машины. После того, как с ним отказались общаться, от прислал сообщение, в котором угрожал сжечь автомобиль.

Звонки подозрительные еще и потому, что телефонный номер, по которому звонил вымогатель, у киевлянина появился в декабре. Кроме того, никаких документов у пострадавшего от ограбления не пропадало.

«Пропали какие-то документы», — так я отмазался от назойливого оперативника, чтобы он отстал с вопросами для своего протокола. А водительское и техпаспорт я ношу с собой в кошельке, из документов в машине были только старые чеки из стоматологии», — отметил он.

Поначалу он подозревал полицейских в том, что те пытаются таким образом получить с него деньги за свою работу. Однако позже выяснилось, что подобные случаи были не с ним одним.

«Выясняется, что это отработанная схема, в которой полиция продает вымогателям данные о только что совершенных преступлениях. Людям звонят и обещают вернуть похищенное в обмен на денежный перевод. Естественно, никому ничего не возвращают», — подытожил киевлянин.

Данной историей поделилось в соцсетях уже свыше трех тыс. пользователей.

В комментариях пользователи указали, что аналогичные истории происходили с ними и в других районах Киева — Соломенском, на Русановке. Более того, как рассказал в комментариях к записи журналист Алексей Кафтан, ему звонили и угрожали с того же номера, что и потерпевшему киевлянину.

Его издание — «Деловая столица» — даже посвятило этому материал, в котором высказывало опасение за безопасность журналиста, а также его родных и близких.