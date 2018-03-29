Дополнительные электрички появятся в расписании ГЖД

фото rzd.ruДополнительные электрички появятся в расписании ГЖДДополнительные пригородные поезда пустят в связи с увеличением пассажиропотока и переходом на летний график движения. В пресс-службе ГЖД сообщили, что с 14 апреля по субботам и воскресеньям начнут курсировать два дополнительных поезда между Нижним Новгородом и Керженцем и по одному — между Нижним Новгородом и Линдой, Тарасихой.

С 15 апреля по воскресеньям будут ходить допонительные поезда по маршрутам Нижний Новгород — Семёнов — Нижний Новгород, Семёнов — Нижний Новгород, Нижний Новгород — Тарасиха — Нижний Новгород. Со 2 мая пустят дополнительные пригородные поезда по маршрутам Ветлужская — Нижний Новгород (от станции Линда — без остановок), Нижний Новгород — Тарасиха — Нижний Новгород, Нижний Новгород — Керженец.