Ещё
Дополнительные электрички появятся в расписании ГЖД
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дополнительные электрички появятся в расписании ГЖД 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото rzd.ruДополнительные электрички появятся в расписании ГЖДДополнительные пригородные поезда пустят в связи с увеличением пассажиропотока и переходом на летний график движения. В пресс-службе ГЖД сообщили, что с 14 апреля по субботам и воскресеньям начнут курсировать два дополнительных поезда между Нижним Новгородом и Керженцем и по одному — между Нижним Новгородом и Линдой, Тарасихой.
С 15 апреля по воскресеньям будут ходить допонительные поезда по маршрутам Нижний Новгород — Семёнов — Нижний Новгород, Семёнов — Нижний Новгород, Нижний Новгород — Тарасиха — Нижний Новгород. Со 2 мая пустят дополнительные пригородные поезда по маршрутам Ветлужская — Нижний Новгород (от станции Линда — без остановок), Нижний Новгород — Тарасиха — Нижний Новгород, Нижний Новгород — Керженец.
Нижегородская правда: последние новости
Зарплаты учителям хотят повысить в полтора раза Денис Москвин: «Первый этап благоустройства парка «Дубки» начнется в июне» Никита Сорокин складывает полномочия депутата
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово55
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»135
В последний раз27
Для россиян предложили ввести новый вид наказания163
Чиновников наказали за банкет в день траура134
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
02:30
МИД назвал путанными ответы Лондона по делу Скрипаля
Политика
00:16
Бузова рассказала о своем телеканале
Шоу-бизнес
03:45
Словения отзывает посла в России
Политика
02:59
Посольство РФ ответило на высказывание Джонсона
Политика
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение