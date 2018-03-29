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Полиция Тольятти разыскивает мужчину, ворующего в салонах связи телефоны
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Полиция Тольятти разыскивает мужчину, ворующего в салонах связи телефоны 

АиФ-Самара 2 часа назад
Фото: АиФ-Самара
Отделом полиции №24 УМВД России по г. Тольятти разыскивается мужчина за совершение мошенничеств с сотовыми телефонами, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.
Злоумышленник приходит в салоны связи с буклетом, под которым находится поддельный сотовый телефон. Он начинает расспрашивать продавца о различных марках телефонов и в момент, когда тот отвлекается, мужчина переворачивает буклет и настоящий телефон оказывается снизу, а поддельный — на виду у продавца. Задав еще несколько вопросов, мужчина уходит из салона.
На вид разыскиваемому 35-40 лет, рост 180-185, среднего телосложения. Был одет в черную шапку с белым лейблом с левой стороны, черную куртку без капюшона, черные зауженные штаны, черные классические кроссовки. При себе может иметь рюкзак синего цвета с белым логотипом в виде буквы «H».
Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (927) 8995253 или (8482) 93-49-02, 22-98-02, 22-99-66.
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