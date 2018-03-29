Еще два района Приморья примут переселенцев

Речь идёт о Дальнереченском и Кавалеровском районах.

Еще два муниципальных образования в Приморья вошли в число территорий, работающих с переселенцами. В этом году в список муниципалитетов, участвующих в программе переселения соотечественников из-за рубежа, включены Дальнереченский и Кавалеровский районы, сообщает пресс-служба администрации Приморского края

Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, в 2007 году, когда программа только появилась в Приморье, переселенцы селились на трех территориях. К 2012 году число муниципальных образований, участвующих в программе, увеличилось до 16. В 2015 году, когда в регион приехало рекордное количество семей переселенцев (большинство из них — с гражданством Украины ), Администрация края расширила список территорий до 26.

«С 2018 года приезжающие по программе семьи имеют возможность выбрать для жизни любой из 28 муниципальных образований. Это восемь городов и 20 муниципальных районов. В частности, возможностью проживания в Дальнереченском районе интересуются бывшие соотечественники из числа старообрядцев», — комментируют в ведомстве.

По мнению специалистов, расширение географии программы положительным образом отражается на экономике региона. Среди соотечественников — много граждан трудоспособного возраста, имеющих профессиональное образование. Это специалисты, которые приходят работать на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в бюджетные учреждения.

К примеру, из почти 1,5 тысяч переселенцев 2017 года почти тысяча человек уже трудоустроились или занялись предпринимательством. По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, примечательно, что среди участников программы — 35 специалистов с дипломами врачей, в том числе узкой специальности, и среднего медперсонала.

«Мы передали данные коллегам из департамента здравоохранения для предметной работы с каждым», — подчеркивает глава ведомства.

С начала года в Приморский край приехало почти 200 переселенцев. В планах — принять до 1,5 тысяч человек.

Вице-губернатор Павел Серебряков напоминает: главная задача власти — помочь людям, выбравшим Приморье, обустроиться, и предоставить возможность трудиться.

«Одна из основных задач программы — привлечение востребованных, квалифицированных специалистов в экономику Приморья. Но мы не должны забывать, что люди, которые решились на переезд, нуждаются во всесторонней поддержке. И здесь крайне важно взаимодействие всех: и краевой власти, и муниципалитетов, и ответственных работодателей», — убежден вице-губернатор.