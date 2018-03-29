Губернатор Нью-Йорка помог выйти на свободу задержанному за телефонный разговор журналисту

ТАСС , 29 марта. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо принял непосредственное участие в освобождении из-под стражи журналиста, задержанного полицией за ипользование мобильного телефона в здании капитолия штата в Олбани. Об этом сообщила в среду газета Politico.

Охранник капитолия остановил в фойе руководителя бюро газеты New York Daily News в Олбани Кеннета Ловетта. Журналист говорил по телефону, хотя посетителям законодательного собрания это запрещено. Ловетта в наручниках доставили в ближайшее отделение полиции.

О произошедшем стало известно губернатору штата. По прибытии в участок он представился дежурному полицейскому назначенным штатом адвокатом Ловетта.

"Он [Ловетт] не собирается покидать территорию, на которую распространяется юрисдикция штата, и мы не думаем, что ему будут предъявлены какие-либо обвинения. Свобода прессы в городе Олбани жива и здорова", — сказал губернатор.

"Да, он [Ловетт] известен, как человек, несколько раз представлявший угрозу для общественной безопасности, но ничто не может быть важнее свободы прессы, и я хочу быть уверенным в том, что ему будет предоставлен наилучший адвокат, поэтому я и предложил свои услуги

Могу заявить, что я освободил Кена Ловетта", — добавил Куомо.

Как сообщает Politico, журналиста и так должны были освободить, ему не планировалось предъявлять обвинения.

Представитель республиканского большинства законодательного собрания Нью-Йорка Скотт Рейф уверен, что Ловетт сам виноват в произошедшем. «Его попросили выполнить требование, запрещающее пользование мобильным телефоном в фойе Сената, он отказался, и об этом была поставлена в известность полиция штата, — говорится в этом заявлении Рейфа. — Инцидент быстро обострился, и, к сожалению, он был задержан полицией штата. Мы официально ходатайствовали о его освобождении и очень сожалеем о случившемся».