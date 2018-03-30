Ещё
Четырех заместителей министров назначили в Красноярском крае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Четырех заместителей министров назначили в Красноярском крае 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Соответствуюшие распоряжения опубликованы на официальном портале региона.
Согласно им на должность заместителя министра образования Красноярского края назначен Максим Румянцев. Договор с ним заключен на 1 год.
Заместителем министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства стал Евгений Афанасьев. Назначение Афанасьева состоялось в порядке перевода из министерства строительства края. С ним заключен договор на три года.
Заместителем министра строительства Красноярского края назначена Елена Цитович. С ней договор подписан на 3 года.
На должность заместителя министра экономического развития и инвести­ционной политики Красноярского края на 2 года назначена Ольге Чернышева. К работе на этом посту она приступит с 16 апреля.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Красноярская «Орбита» сливала нечистоты в Енисей В Ростове обвиняемый занялся сексом со своей подругой в зале суда Вдову самарского банкира Екатерину Пузикову признали потерпевшей
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин припугнул Великобританию27
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ151
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию21
Сдувшаяся Пугачева наглоталась таблеток23
Минобороны назвало глупостью «обман» ПВО в Сирии18
Видео
РВСН снова испытали ракету «Сармат»
Оружие
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение