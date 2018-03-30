Четырех заместителей министров назначили в Красноярском крае

Соответствуюшие распоряжения опубликованы на официальном портале региона.

Заместителем министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства стал Евгений Афанасьев . Назначение Афанасьева состоялось в порядке перевода из министерства строительства края. С ним заключен договор на три года.

Заместителем министра строительства Красноярского края назначена Елена Цитович. С ней договор подписан на 3 года.

На должность заместителя министра экономического развития и инвести­ционной политики Красноярского края на 2 года назначена Ольге Чернышева. К работе на этом посту она приступит с 16 апреля.