В Северной Осетии введут в эксплуатацию ранее хранившееся в подвале медоборудование

ВЛАДИКАВКАЗ , 29 марта. / ТАСС /. Власти Северной Осетии приняли решение в 2018 году отремонтировать и ввести в эксплуатацию дорогое медицинское оборудование, приобретенное в 2013 году на федеральные средства и хранившееся в подвалах. Об этом сообщил в четверг на совещании министр здравоохранения республики Михаил Ратманов.

В четверг полпред президента в СКФО Олег Белавенцев , который находится с рабочей поездкой во Владикавказе, поручил разобраться с причинами возникшей ситуации.

"У нас создана организация «Медтехника Алании», ее силами будем восстанавливать оборудование", — сказал Ратманов, отметив, что организация в течение 2018 года отремонтирует эти аппараты, их запустят в эксплуатацию.

По его словам, два рентген-аппарата и компьютерный томограф приобрели в 2013 году по программе «Модернизация здравоохранения», по причине неисправности их не ввели в эксплуатацию.

"Восстанавливать надо, конечно, но надо разобраться с тем, кто ненадлежащим образом распорядился федеральными деньгами, — отметил полпред. — Прокуратуре надо заняться и, кто виноват, спросить обязательно".