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В Северной Осетии введут в эксплуатацию ранее хранившееся в подвале медоборудование
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В Северной Осетии введут в эксплуатацию ранее хранившееся в подвале медоборудование 

ТАСС 17 минут назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 29 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии приняли решение в 2018 году отремонтировать и ввести в эксплуатацию дорогое медицинское оборудование, приобретенное в 2013 году на федеральные средства и хранившееся в подвалах. Об этом сообщил в четверг на совещании министр здравоохранения республики Михаил Ратманов.
В четверг полпред президента в СКФО Олег Белавенцев, который находится с рабочей поездкой во Владикавказе, поручил разобраться с причинами возникшей ситуации.
"У нас создана организация «Медтехника Алании», ее силами будем восстанавливать оборудование", — сказал Ратманов, отметив, что организация в течение 2018 года отремонтирует эти аппараты, их запустят в эксплуатацию.
По его словам, два рентген-аппарата и компьютерный томограф приобрели в 2013 году по программе «Модернизация здравоохранения», по причине неисправности их не ввели в эксплуатацию.
"Восстанавливать надо, конечно, но надо разобраться с тем, кто ненадлежащим образом распорядился федеральными деньгами, — отметил полпред. — Прокуратуре надо заняться и, кто виноват, спросить обязательно".
Глава республики Вячеслав Битаров отметил, что министр «вытаскивал оборудование с подвалов после того, как вступил в должность год назад». «Сейчас этим делом прокуратура занимается», — сказал Битаров.
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