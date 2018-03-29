Директор подмосковного мусорного полигона «Воловичи» уволился

МОСКВА , 29 марта. / ТАСС /. Директор полигона твердых бытовых отходов «Воловичи» в Коломне Владимир Плясунов уволился по собственному желанию. Об этом сообщил в четверг глава городского округа Коломна Денис Лебедев.

"Директор полигона ТБО «Воловичи» В. И. Плясунов уволен по собственному желанию. Новый руководитель предприятия будет представлен 2 апреля на еженедельном оперативном совещании", — написал Лебедев в своем аккаунте в Facebook.

Ситуация вокруг мусорного полигона «Воловичи» обострилась на выходных. Ранее Лебедев сообщил ТАСС, что местные жители с прошлой субботы начали препятствовать проезду на «Воловичи» мусоровозов из других муниципалитетов области и Москвы. В среду акция переросла в несанкционированное собрание, на место прибыла полиция. Глава округа выразил готовность вести диалог с инициативной группой активистов и сегодня опубликовал в социальной сети результаты переговоров.

По его словам, жителям представят дорожную карту по дальнейшей эксплуатации полигона, которую подготовят к 30 марта. Также в конце апреля подрядчик представит проект по рекультивации полигона в 2019 году, публичные слушания по нему запланированы на 14 мая. Лебедев заверил, что территория полигона не будет расширена на 118 га, как планировалось ранее.