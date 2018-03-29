Путешественница раскрыла неприглядную правду о фото знаменитостей в социальных сетях 

В век технологий и социальных сетей каждый понимает, что не всегда стоит доверять тому, что видишь. Это суждение подтвердила и Кэролин Стрич — 32-летняя жительница Великобритании, которая любит путешествовать.
Она буквально ошеломила своих подписчиков, чье число, к слову, перевалило за 200 тысяч. Как оказалось, девушка все это время обманывала людей лишь для того, чтобы продемонстрировать наглядно другую сторону медиа-бизнеса. "В своей голове я создала особую идею: это был идеальный вариант меня, младше на десяток лет. На день я слетала в Диснейленд и даже смогла сделать фото себя в одиночестве перед замком Спящей красавицы. "
На деле же девушка просто совместила два изображения и подставила под вымышленное повествование. Накануне она поделилась своим фото в постели с рассказом о том, как она планирует провести день и о том, как ей предстоит поехать в Диснейленд. Удивительно, но все подписчики ей поверили. По словам самой блогерши, Инстаграм — то место, где можно избежать реальности и продемонстрировать миру совсем иное «я».
"Мало кому интересно видеть меня в пижаме и с бардаком на голове по утрам. А ведь именно так я провожу большую часть своих дней, сгорбившись над ноутбуком. Вам хочется видеть мои книги, мои фото с путешествий и лучшие части моей жизни. "И хотя по мнению Кэролин, можно иногда показать свое «идеальное я», но есть определенная граница, которую не следует переходить. Впрочем, ради проекта ей пришлось пересечь эту границу, чтобы понять, насколько можно завладеть доверием и вниманием своих подписчиков.