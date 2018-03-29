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Путешественница раскрыла неприглядную правду о фото знаменитостей в социальных сетях
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Путешественница раскрыла неприглядную правду о фото знаменитостей в социальных сетях 

Anews 14 минут назад
Фото: Anews
В век технологий и социальных сетей каждый понимает, что не всегда стоит доверять тому, что видишь. Это суждение подтвердила и Кэролин Стрич — 32-летняя жительница Великобритании, которая любит путешествовать.
Она буквально ошеломила своих подписчиков, чье число, к слову, перевалило за 200 тысяч. Как оказалось, девушка все это время обманывала людей лишь для того, чтобы продемонстрировать наглядно другую сторону медиа-бизнеса. "В своей голове я создала особую идею: это был идеальный вариант меня, младше на десяток лет. На день я слетала в Диснейленд и даже смогла сделать фото себя в одиночестве перед замком Спящей красавицы. "
На деле же девушка просто совместила два изображения и подставила под вымышленное повествование. Накануне она поделилась своим фото в постели с рассказом о том, как она планирует провести день и о том, как ей предстоит поехать в Диснейленд. Удивительно, но все подписчики ей поверили. По словам самой блогерши, Инстаграм — то место, где можно избежать реальности и продемонстрировать миру совсем иное «я».
"Мало кому интересно видеть меня в пижаме и с бардаком на голове по утрам. А ведь именно так я провожу большую часть своих дней, сгорбившись над ноутбуком. Вам хочется видеть мои книги, мои фото с путешествий и лучшие части моей жизни. "И хотя по мнению Кэролин, можно иногда показать свое «идеальное я», но есть определенная граница, которую не следует переходить. ​Впрочем, ради проекта ей пришлось пересечь эту границу, чтобы понять, насколько можно завладеть доверием и вниманием своих подписчиков.
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