Александр Щеглов назначен зампредом правления РНПК

Александр Щеглов назначен на должность заместителя председателя правления Российской национальной перестраховочной компании ( АО «РНПК» ). Его кандидатура одобрена наблюдательным советом компании, указано в ее сообщении.

Новый топ-менеджер возглавит административный блок РНПК и будет курировать работу управления информационных технологий, юридического управления, административно-хозяйственного управления и управления актуарных расчетов и риск-менеджмента.

До перехода в РНПК Щеглов занимал должность исполнительного директора — директора департамента информационных технологий Новикомбанка , а также входил в состав наблюдательного совета РНПК.