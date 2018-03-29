Александр Щеглов назначен зампредом правления РНПК 

Александр Щеглов назначен на должность заместителя председателя правления Российской национальной перестраховочной компании (АО «РНПК»). Его кандидатура одобрена наблюдательным советом компании, указано в ее сообщении.
Новый топ-менеджер возглавит административный блок РНПК и будет курировать работу управления информационных технологий, юридического управления, административно-хозяйственного управления и управления актуарных расчетов и риск-менеджмента.
До перехода в РНПК Щеглов занимал должность исполнительного директора — директора департамента информационных технологий Новикомбанка, а также входил в состав наблюдательного совета РНПК.
Комментируя назначение, президент — председатель правления РНПК Николай Галушин выразил уверенность, что «опыт и глубокая экспертиза» Щеглова помогут национальному перестраховщику «стать наиболее технологичной и эффективной компанией на российском финансовом рынке».