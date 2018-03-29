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Александр Щеглов назначен зампредом правления РНПК
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Александр Щеглов назначен зампредом правления РНПК 

Банки.ру 20 минут назад
Александр Щеглов назначен на должность заместителя председателя правления Российской национальной перестраховочной компании (АО «РНПК»). Его кандидатура одобрена наблюдательным советом компании, указано в ее сообщении.
Новый топ-менеджер возглавит административный блок РНПК и будет курировать работу управления информационных технологий, юридического управления, административно-хозяйственного управления и управления актуарных расчетов и риск-менеджмента.
До перехода в РНПК Щеглов занимал должность исполнительного директора — директора департамента информационных технологий Новикомбанка, а также входил в состав наблюдательного совета РНПК.
Комментируя назначение, президент — председатель правления РНПК Николай Галушин выразил уверенность, что «опыт и глубокая экспертиза» Щеглова помогут национальному перестраховщику «стать наиболее технологичной и эффективной компанией на российском финансовом рынке».
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