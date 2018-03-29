Комиссия по охране труда Уральской Стали признана лучшей в области

Награда вручена представителям Уральской Стали в рамках заседания V Пленума Комитета Оренбургской областной организации ГМПР, состоявшегося 22 марта на базе профсоюзного комитета комбината. Мероприятие было посвящено обсуждению вопросов, касающихся охраны труда, промышленной безопасности и охраны здоровья работников.

«На Уральской Стали, как и на других предприятиях Металлоинвеста , реализуются комплексные программы по обеспечению безопасных условий труда. Приняты Кардинальные требования по охране труда, внедряются дополнительные технические решения для повышения безопасности труда, проводится широкомасштабная информационная работа по продвижению культуры безопасного труда, — прокомментировал управляющий директор АО «Уральская Сталь» Евгений Маслов . — Усилия Компании в этом направлении, безусловно, приносят положительные результаты. При этом наша важная задача — донести до сотрудников предприятия, что главное условие сохранения жизни и здоровья — это личная ответственность каждого за собственную безопасность, знание и неукоснительное соблюдение правил и требований ОТиПБ. Уверен, что командная работа всего коллектива позволит добиться поставленной цели — нулевого травматизма».

За победу в конкурсе «Лучший уполномоченный профсоюза по охране труда за 2017 год» Почетные грамоты и денежные премии от областной организации ГМПР получили трое работников Уральской Стали: электромеханик ЦЭТЛ Татьяна Малых, мастер участка ЛПЦ-1 Александр Ворошилин и председатель комитета профсоюза ТЭЦ Ринат Сафиуллин.

«Уважаемые коллеги, вы очень большую работу проводите на местах, и представители стороны работодателя, и представители профсоюзных комитетов, — обратилась к профсоюзовцам председатель Оренбургской областной организации ГМПР Оксана Обрядова. — Лучше мы будем вручать букеты цветов, подарки и денежные премии за хорошую работу в сфере охраны труда, чем будем участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве! Наша главная цель — свести производственный травматизм к нулю. Это колоссальный труд, но мы должны сделать все возможное, чтобы достичь таких результатов!»

Как отметил главный технический инспектор труда ГМПР Александр Васильев в докладе «Об анализе производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на предприятиях ГМК Оренбургской области », в преддверии приближающегося 60-летия областной организации, на входящих в нее предприятиях появились положительные тенденции в сфере охраны труда — количество пострадавших от несчастных случаев по сравнению с 2016 годом уменьшилось с 26 до 17 человек, при том, что общее число работников увеличилось с 19417 до 19792 человек.

Положительные тенденции на оренбургских предприятиях ГМПР доказывают: проводимая работа постепенно приносит необходимые результаты. В частности, на Уральской Стали за год достигнуто существенное снижение травматизма, уменьшилось количество нарушений в вопросах охраны труда и промышленной безопасности по многим направлениям. На 2018 год ставятся задачи повышения качества ведения документации по охране труда и эксплуатационной документации на технические устройства.