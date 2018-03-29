Власти столицы отказались от идеи единого «фасада» Москвы-реки

Ранее планировалось, что в Москве появится понятие «речной фасад», подразумевающее единый дизайн-код строений на набережных у Москвы-реки.

"В ближайшее время мы не вернемся к этой идее", — сказал Кузнецов.

По его словам, застройщики территорий у Москвы-реки имеют разные взгляды и идеи.

"И мы не находим средств заставить всех делать одно и то же. Более того, я не считаю необходимым это делать", — подчеркнул главный архитектор.