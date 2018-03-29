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Власти столицы отказались от идеи единого «фасада» Москвы-реки
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Власти столицы отказались от идеи единого «фасада» Москвы-реки 

РИА Недвижимость 24 минуты назад
МОСКВА, 29 мар — РИА Недвижимость. Власти российской столицы пока не планируют возвращаться к идее создания единого «фасада» Москвы-реки, заявил в четверг в эфире радиостанции «Говорит Москва» главный архитектор города Сергей Кузнецов.
Ранее планировалось, что в Москве появится понятие «речной фасад», подразумевающее единый дизайн-код строений на набережных у Москвы-реки.
"В ближайшее время мы не вернемся к этой идее", — сказал Кузнецов.
По его словам, застройщики территорий у Москвы-реки имеют разные взгляды и идеи.
"И мы не находим средств заставить всех делать одно и то же. Более того, я не считаю необходимым это делать", — подчеркнул главный архитектор.
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