Власти столицы отказались от идеи единого «фасада» Москвы-реки 

МОСКВА, 29 мар — РИА Недвижимость. Власти российской столицы пока не планируют возвращаться к идее создания единого «фасада» Москвы-реки, заявил в четверг в эфире радиостанции «Говорит Москва» главный архитектор города Сергей Кузнецов.
Ранее планировалось, что в Москве появится понятие «речной фасад», подразумевающее единый дизайн-код строений на набережных у Москвы-реки.
"В ближайшее время мы не вернемся к этой идее", — сказал Кузнецов.
По его словам, застройщики территорий у Москвы-реки имеют разные взгляды и идеи.
"И мы не находим средств заставить всех делать одно и то же. Более того, я не считаю необходимым это делать", — подчеркнул главный архитектор.