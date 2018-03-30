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Прокуратура заставила УК в Байкалово следить за чистотой в подъездах
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Прокуратура заставила УК в Байкалово следить за чистотой в подъездах 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Жители села Байкалово жаловались на грязные подъезды. Они обратились в районную прокуратуру с настоятельной просьбой проверить управляющую компанию МУП ЖКХ «Служба заказчика».
По их словам, им приходилось самостоятельно убираться в подъездах и на лестничных клетках своих домов. Несмотря на то, что следить за чистотой должна УК.
— По результатам проверки выявлен факт самоустранения управляющей компании от исполнения предусмотренной законом обязанности по проведению уборки мест общего пользования в многоквартирных домах, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Прокуратура направила в адрес руководителя управляющей компании «Служба заказчика» требование устранить нарушение.
— По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, выявленные нарушения устранены, — отметили в прокуратуре Байкаловского района.
Использовано фото с сайта oldtsg66.vseogkh.ru
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