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Как ростовчане написали всероссийскую контрольную по математике?
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Как ростовчане написали всероссийскую контрольную по математике? 

АиФ Ростов 21 минуту назад
Фото: АиФ Ростов
По всей России в контрольной приняли участие 22 тысячи человек.
Как сообщила «АиФ-Ростов» Ксения Кац — сотрудник пресс-службы компании «Яндекс», которая четвертый год подряд становится организатором проекта «Что и требовалось доказать», контрольная по математике 27 марта прошла успешно.
Всего пробную и «боевую» версию работы написали 349 ростовчан. Пятёрки за «боевую» версию получили 18% участников, четвёрки — 22%, на тройку проверочную работу написали большинство участников 34%.
Добавим, что последняя контрольная далась ростовчанам легче, чем в 2017 году: на «отлично» и «хорошо» её выполнили 40% участников, а в 2017 году только 32%.
По всей России в контрольной приняли участие 22 тысячи человек. За «боевую» версию работы пятёрку получили 21% участников. Для этого нужно было правильно сделать девять задач. Все задачи верно решили 11% писавших контрольную.
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