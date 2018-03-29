Как ростовчане написали всероссийскую контрольную по математике?

По всей России в контрольной приняли участие 22 тысячи человек.

Как сообщила «АиФ-Ростов» Ксения Кац — сотрудник пресс-службы компании «Яндекс», которая четвертый год подряд становится организатором проекта «Что и требовалось доказать», контрольная по математике 27 марта прошла успешно.

Всего пробную и «боевую» версию работы написали 349 ростовчан. Пятёрки за «боевую» версию получили 18% участников, четвёрки — 22%, на тройку проверочную работу написали большинство участников 34%.

Добавим, что последняя контрольная далась ростовчанам легче, чем в 2017 году: на «отлично» и «хорошо» её выполнили 40% участников, а в 2017 году только 32%.

По всей России в контрольной приняли участие 22 тысячи человек. За «боевую» версию работы пятёрку получили 21% участников. Для этого нужно было правильно сделать девять задач. Все задачи верно решили 11% писавших контрольную.