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Глава Starta Accelerator рассказала о различиях деловой культуры в США и России
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Глава Starta Accelerator рассказала о различиях деловой культуры в США и России 

Inc. 22 минуты назад
Фото: Inc.
Фото: iStock
Екатерина Дорожкина, возглавляющая Starta Accelerator, который импортирует восточноевропейские стартапы в Америку и помогает им с выходом на мировой рынок, в интервью Rusbase рассказала о деловой культуре в США.
Часть рабочей культуры в США — нетворкинг. В Соединенных Штатах он развит гораздо сильнее, чем в России: российские предприниматели не всегда умеют поддержать беседу на нерабочие темы, правильно представляться, рассказывать о себе и улыбаться. При этом учить нетворкингу начинают еще в школе, отмечает Дорожкина.
Екатерина Дорожкина
глава нью-йоркского Starta Accelerator
«В Америке часто бывает, что самый большой начальник будет самым большим шутником в офисе, с белоснежной улыбкой до ушей, всегда первый поинтересуется, как у вас дела. Даже самый закрытый интроверт всегда постарается пойти на контакт, это здесь в крови. В России такой подход часто принимается за фальшь, но для американцев это просто норма жизни».
Еще одно отличие в деловой культуре двух стран — в подходе к менеджменту. По мнению Дорожкиной, российские управленцы привыкли запугивать подчиненных и пытаются повысить продуктивность за счет страха работников. При этом система зачастую вынуждает сотрудников выслуживаться. Однако российские топ-менеджеры всегда обладают высокой квалификацией и разбираются в том, что делают.
В США начальник будет сильнее демонстрировать участие, а от сотрудника ждут высокой самодисциплины и чувства личной ответственности. «Ты не можешь сказать и потом не сделать. Вернее, можешь, но только один раз», — добавляет Дорожкина.
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По ее словам топ-менеджеры в США могут показаться более веселыми, чем их российские коллеги. При этом американские управленцы очень практичны, всегда поощряют конкуренцию и фокусируются на выполнении задач. Несмотря на то, что американские топ-менеджеры могут показаться веселыми, они ставят логику выше эмоций, а прибыль — выше обстоятельств. Если ситуация потребует увольнений, то они не будут думать дважды.
По словам Дорожкиной, после переезда в США в 2009 году она работала в сфере консалтинга в маркетинге (в этой области она работала в России). Несколько лет она совмещала работу в крупных корпорациях с консалтинговым бизнесом, а в 2015 году Дорожкина присоединилась к Starta Capital в качестве главы акселератора.
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