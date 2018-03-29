Ещё
Россияне смогут собирать валежник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне смогут собирать валежник 

Парламентская газета 23 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Россиянам разрешат свободно собирать в лесу поваленные сухие ветки, не опасаясь получения штрафа, с 2019 года. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении 29 марта.
В документе предлагается внести изменения в статью 32 Лесного кодекса. Среди авторов документа более 70 членов Совета Федерации и депутатов Госдумы.
Они отмечают, что по действующему законодательству «древесная зелень хвойных и лиственных деревьев являются ценным сырьём для получения хлорофилло-каротиновой пасты, витаминной муки, хлорофиллина натрия и входят в число натурального сырья, которое можно применять в течение всего года».
Законопроект приравнивает валежник к недревесным ресурсам, то есть грибам и ягодам. Это очень важно для сельских жителей — они получат право вывозить из леса поваленные деревья, чтобы пустить их на дрова или для иных личных хозяйственных нужд.
Сегодня правила для сбора валежника такие же, как для заготовки обычной древесины, то есть чтобы использовать ветки для растопки печи, нужно получить разрешение местных властей, что может занять до 120 дней и потребовать заключения договора с собственником или арендатором лесного участка.
Одновременно за вырубку сухостойных деревьев на землях лесного фонда предусмотрена уголовная ответственность.
В одних регионах власти не препятствуют местным жителям в сборе валежника, относя сухие деревья к категории «подобных ресурсов», а в других нечёткость определения приводит к неприятностям.
От граждан требуют оформлять в аренду лесные участки или получать разрешения от арендаторов, соблюдать регламенты по лесозаготовке, оплачивать сбор и транспортировку.
Парламентская газета: последние новости
Условия работы сотрудников ФСИН изменятся В Санкт-Петербурге прошли сразу две акции памяти жертв трагедии в Кемерово В России будут работать над сохранением национальных языков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»26
Для россиян предложили ввести новый вид наказания143
В последний раз19
Британию встревожила российская «Мертвая рука»430
Чиновников наказали за банкет в день траура108
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
01:27
В столице превышена норма сероводорода
Новости Москвы
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
00:59
Началова выдвинула ультиматум Малышевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение