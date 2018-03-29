Россияне смогут собирать валежник

Россиянам разрешат свободно собирать в лесу поваленные сухие ветки, не опасаясь получения штрафа, с 2019 года. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении 29 марта.

В документе предлагается внести изменения в статью 32 Лесного кодекса. Среди авторов документа более 70 членов Совета Федерации и депутатов Госдумы.

Они отмечают, что по действующему законодательству «древесная зелень хвойных и лиственных деревьев являются ценным сырьём для получения хлорофилло-каротиновой пасты, витаминной муки, хлорофиллина натрия и входят в число натурального сырья, которое можно применять в течение всего года».

Законопроект приравнивает валежник к недревесным ресурсам, то есть грибам и ягодам. Это очень важно для сельских жителей — они получат право вывозить из леса поваленные деревья, чтобы пустить их на дрова или для иных личных хозяйственных нужд.

Сегодня правила для сбора валежника такие же, как для заготовки обычной древесины, то есть чтобы использовать ветки для растопки печи, нужно получить разрешение местных властей, что может занять до 120 дней и потребовать заключения договора с собственником или арендатором лесного участка.

Одновременно за вырубку сухостойных деревьев на землях лесного фонда предусмотрена уголовная ответственность.

В одних регионах власти не препятствуют местным жителям в сборе валежника, относя сухие деревья к категории «подобных ресурсов», а в других нечёткость определения приводит к неприятностям.

От граждан требуют оформлять в аренду лесные участки или получать разрешения от арендаторов, соблюдать регламенты по лесозаготовке, оплачивать сбор и транспортировку.