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Москва онлайн и TVоя Москва покажут, как блогеру найти спонсора и обрести успех
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Москва онлайн и TVоя Москва покажут, как блогеру найти спонсора и обрести успех 

Москва24 27 минут назад
Фото: Москва24
31 марта в 13:00 в ЦДК в рамках конкурса «TVоя Москва» состоится лекция по теме — «Тревел-блогинг на Youtube. Как путешествовать и зарабатывать на этом?» Прочитает ее тревел-блогер Касё Гасанов.
Слушатели лекции узнают: кто такие блогеры и какие виды блогинга существуют? как монетизировать свои социальные сети? какие виды сотрудничества существуют? как самому найти рекламодателя или спонсора? минусы и плюсы блогинга.
Смотрите 31 марта в 13:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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