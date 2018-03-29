Москва онлайн и TVоя Москва покажут, как блогеру найти спонсора и обрести успех

31 марта в 13:00 в ЦДК в рамках конкурса «TVоя Москва» состоится лекция по теме — «Тревел-блогинг на Youtube. Как путешествовать и зарабатывать на этом?» Прочитает ее тревел-блогер Касё Гасанов.

Слушатели лекции узнают: кто такие блогеры и какие виды блогинга существуют? как монетизировать свои социальные сети? какие виды сотрудничества существуют? как самому найти рекламодателя или спонсора? минусы и плюсы блогинга.