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В Казани создадут детский центр IT-творчества
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В Казани создадут детский центр IT-творчества 

АиФ Казань 50 минут назад
Фото: АиФ Казань
Детский центр IT-творчества появится в Казани, сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ.
Набор детей от 5 до 18 лет в «IT-cube» уже стартовал. В центре будет проходить обучение по 6 программам: конструирование и программирование роботов, разработка и дизайн Web-сайтов, создание приложений, разработка и дизайн виртуальной реальности, разработка электронного прибора для исследования окружающей среды.
Занятия стартуют в мае 2018 года, записаться на курсы можно по телефону: (843) 272-55-55.
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