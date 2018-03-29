В Казани создадут детский центр IT-творчества

Детский центр IT-творчества появится в Казани , сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ

Набор детей от 5 до 18 лет в «IT-cube» уже стартовал. В центре будет проходить обучение по 6 программам: конструирование и программирование роботов, разработка и дизайн Web-сайтов, создание приложений, разработка и дизайн виртуальной реальности, разработка электронного прибора для исследования окружающей среды.

Занятия стартуют в мае 2018 года, записаться на курсы можно по телефону: (843) 272-55-55.