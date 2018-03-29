В Татарстане инвестор МСЗ встретится с жителями Осиново

Инвестор мусоросжигательного завода (МСЗ) планирует уже на следующей неделе (в начале апреля) встретиться с жителями Осиново, сообщила 29 марта журналистам представитель Казанского Кремля Лилия Галимова

Напомним, МСЗ в республике планируют строить на территории Осиновского сельского поселения в Зеленодольском районе.

«Предполагается, что представители московского холдинга после межведомственного рабочего совещания совместно с экспертами-экологами обсудят с жителями села суть проекта, — сказала Лилия Галимова. —

В перспективе такие встречи состоятся и с жителями микрорайона « Салават Купере», которые обеспокоены ситуацией. Ведение общественного контроля — твердая позиция руководства РТ . До момента проведения широких общественных слушаний, запланированных на середину июня 2018 года, инвестор планирует три-четыре таких встречи с жителями поселка Осиново и ЖК «Салават Купере». Также Лилия Галимова сообщила, что в ближайшие две недели будет организована пресс-конференция с участием представителей компании-инвестора.

Однако проект МСЗ на этих встречах представлен не будет. По словам Лилии Галимовой, этот проект еще не опубликован, находится еще в стадии доработки. Имеется в виду, что прежде чем проект будет вынесен на обсуждение, он должен успешно пройти две экспертизы. «Ведь если проект не пройдет экспертизу, все общественные обсуждения будут совершенно бессмысленны», — пояснила представитель Казанского Кремля. По ее данным, проект одного завода «РТ-Инвест» — в Московской области такую экспертизу уже прошел. Ожидается, что все эти процедуры должны завершиться к июню, чтобы вынести проект на общественное обсуждение.

«Встречи с жителями будут ознакомительными, — сказала Лилия Галимова. — На них расскажут, в чём суть МСЗ, что это за объект. Специалист-эколог опишет в подробностях сам технологический процесс МСЗ. Компания сориентирована на раздельный сбор мусора, поэтому на встречах расскажут, как будут работать с региональным оператором, который будет поставлять отходы на завод. Регоператора определят в мае 2018 года. На уровне кабмина РТ уже работает межведомственная группа, которая обсуждает первостепенный на сегодня вопрос — организацию раздельного сбора мусора в республике».

Кроме того, по словам Лилии Галимовой, администрация Осиново будет организовывать публичные слушания по переводу участка, где планируется строительство МСЗ, из категории сельхозназначения в категорию промышленного назначения.