Три населенных пункта в НАО получат чистую питьевую воду до конца года

МОСКВА , 29 марта. / ТАСС /. Оборудование по очистке питьевой воды установят в трех населенных пунктах Ненецкого автономного округа до конца 2018 года. Как сообщает пресс-служба администрации округа, система очистки появится в Каратайке, Бугрине и Усть-Каре. Централизованное водоснабжение в этих пунктах отсутствует, люди берут воду из водоемов и рек.

"В этих населенных пунктах округа муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис» планирует до конца года установить оборудование по очистке воды. Установки будут доставлены в поселения в период навигации. Две из них (для Каратайки и Бугрино) изготовят на базе предприятия в Нарьян-Маре " — говорится в сообщении.

На сегодняшний день оборудование по очистке воды установлено в семи населенных пунктах НАО, в шести из них [Нижней Пеше, Индиге, Лабожском, Андеге, Нельмином Носе и Хорей-Вере] чистая вода доступна всем жителям, а в селе Несь вода доступна только в физкультурно-оздоровительном комплексе.

Первую установку по очистке воды запустили в 2016 году в деревне Андеге. После этого в 2017 году чистая вода появилась в Индиге, Лабожском, Нельмином Носе и Хорей Вере. В марте 2018 года оборудование было запущено в эксплуатацию в Нижней Пеше.