Жителей Новой Москвы призвали быть осторожными в период таяния льда

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Особую осторожность стоит проявить рыбакам. Спасатели напомнили, что весной ледовый покров становится рыхлым и напитанным водой, несмотря на свою толщину, и не может выдержать даже незначительную нагрузку.

На водоемах стоит избегать мест, где есть течение или родники. Нельзя приближаться к промоинам и полыньям.