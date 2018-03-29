Жителей Новой Москвы призвали быть осторожными в период таяния льда 

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Спасатели Управления по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по городу Москве 29 марта призвали жителей столицы быть внимательными на водоемах в период таяния льда.
Особую осторожность стоит проявить рыбакам. Спасатели напомнили, что весной ледовый покров становится рыхлым и напитанным водой, несмотря на свою толщину, и не может выдержать даже незначительную нагрузку.
На водоемах стоит избегать мест, где есть течение или родники. Нельзя приближаться к промоинам и полыньям.