Как выбрать шаровой кран для системы квартирного водоснабжения

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Вентильные краны устанавливались на входе водопровода в жилище, а также во всех других местах трубопровода, где требовалось время от времени перекрывать подачу воды либо регулировать интенсивность потока (расход). Из-за особенностей конструкции вентильные краны со временем начинают подтекать, через них даже в полностью закрытом состоянии просачивается вода. И конечно, их уже не надо использовать в качестве входного запорного устройства на водопроводе — вы не сможете полностью перекрыть воду для ремонтных работ. Поэтому лучше менять устаревшие конструкции при первой же возможности, не дожидаясь, когда они испортятся.

Им на замену ставят шаровые краны, названные так потому, что их запирающий элемент имеет сферическую форму с прорезью для тока воды. Шаровые краны отлично справляются с работой в режиме «открыто-закрыто», но не годятся для регулирования и частичного перекрытия водного потока. В тех местах, где вентильные краны используются для регулирования расхода воды (например, в системе радиаторного водяного отопления), менять их на шаровые краны нельзя!

Выбираем шаровой кран

Для установки на входном участке водопровода крайне желательно использовать самые надёжные модели шаровых кранов. Разница в цене между «средненьким» и «хорошим» краном невелика, всего 200–300 руб. а последствия выхода крана из строя могут быть куда более затратными. Например, были случаи, когда китайские краны просто лопались, не выдерживая нагрузок. Поэтому лучше перестраховаться и приобрести этот элемент оборудования у известных итальянских или немецких производителей, например Bugatti, FAR, Oventrop. Покупать желательно у авторизованных дилеров (обычно их координаты есть на сайте российского представительства компании), так как подделки очень распространены.

Шаровой кран имеет много преимуществ перед использовавшимися ранее вентильными устройствами с прокладкой и набивным сальником, у которых часто выходили из строя уплотняющие элементы запорной части.

Выбирая кран, необходимо знать:

материал внутридомовых труб. Сегодня это могут быть металлические, полимерные и металлопластиковые трубы;

диаметр водопроводной трубы. У металлических труб он составляет обычно ½ дюйма, реже ¾ дюйма или 1 дюйм. У пластиковых и металлопластиковых труб могут быть свои диаметры, например 16, 20, 26, 32 мм;

тип резьбы (внешняя или внутренняя).

Для удобства пользователя имеет значение и конструкция поворотной рукоятки. Консольная ручка требует меньших усилий при повороте, но её не всегда можно установить в ограниченном пространстве; для такой ситуации лучше выбирать краны с рукояткой-бабочкой.

Кран со сгоном (американка). Его конструкция дополнена так называемым полусгоном — разъёмным соединением с муфтой и накидной гайкой. Сгоны используются для стыковки металлических водопроводных труб.

Кран для подключения стиральной машины и другой бытовой техники. Это могут быть как шаровые, так и вентильные краны, конструкция которых делает наиболее удобным подключение устройств. Например, угловые краны, краны-тройники, краны со штуцером для подключения гибкого шланга, краны со встроенным фильтром механической очистки воды и др.

Кран шаровой Equation угловой для подключения сантехнических устройств, резьба наружная-наружная, ½ × ¾ дюйма (231 руб.). Фото: Leroy Merlin

Кран шаровой Bugatti усиленный, со сгоном, ¾ дюйма (американка), материал корпуса — кованая латунь CW617N, резьба наружная-внутренняя, ручка-бабочка. Рабочий диапазон температур от –20 до +120 °С, давление воды до 490 атм (585 руб.). Фото: Leroy Merlin

Кран шаровой Equation, 1 дюйм, резьба наружная-наружная, ручка-бабочка (545 руб.). Фото: Leroy Merlin

Вентиль для воды «БАЗ», 1 дюйм, материал корпуса — латунь, резьба внутренняя-внутренняя. Рассчитан на температуру воды до 200 °С и давление до 16 атм (385 руб.). Фото: Leroy Merlin

Арматура Royal Thermo. Кран шаровой, серия Optimal, ½ дюйма, ручка-рычаг. Фото: Royal Thermo

Кран шаровой угловой Optimal для подключения сантехнических приборов, ½ × ¾ дюйма. Фото: Royal Thermo

Кран шаровой, серия Expert, ½ дюйма, ручка-бабочка. Фото: Royal Thermo

Тройник Expert для подключения стиральной машины, ½ × ¾ × ½ дюйма. Фото: Royal Thermo

Кран шаровой Equation со штуцером для гибких шлангов или набора воды, ¾ дюйма, ручка-рычаг (315 руб.). Фото: Leroy Merlin

Кран запорно-дренажный Valtec для слива жидкости из водопроводных и отопительных систем, никелированная латунь (254 руб.). Фото: Leroy Merlin

Вентильные краны стоит применять там, где есть необходимость регулировки скорости потока. Кроме того, их целесообразнее использовать на улице, например в приусадебном хозяйстве или в точке входа летнего водопровода в дом. При необходимости перекрывать воду на зиму выбор вентильного крана более предпочтителен в силу особенностей конструкции шарового затвора (в шаровых кранах всегда остаётся вода, которая может замёрзнуть). При обычных условиях использования выбор между этими типами продиктован предпочтением клиента. К примеру, существует категория людей, предпочитающих менять прокладки, вместо того чтобы менять вышедший из строя шаровой кран. Стандартный бытовой кран, шаровой или вентильный, рассчитан на использование при нагрузках до 40 атм. Для тяжёлых условий эксплуатации, например при высокой температуре или жёсткой воде, такие производители, как Bugatti, предлагают линейку кранов с никелированным покрытием латунного корпуса, что обеспечивает им дополнительную защиту от коррозии.

Эксперт категории «Водоснабжение» сети гипермаркетов «Леруа Мерлен»