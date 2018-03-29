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Гендиректор «РЖД» проинспектировал волгоградский вокзал
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Гендиректор «РЖД» проинспектировал волгоградский вокзал 

АиФ Волгоград 32 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров и губернатор Андрей Бочаров осмотрели вокзал «Волгоград-1» 29 марта.
«Реконструкция исторического здания потребовала особого подхода. В результате все архитектурные памятники были бережно отреставрированы. Волгоградцы получат современный и комфортный вокзал», — заявил гендиректор компании.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ПривЖД, при реконструкции вокзала специалисты уделяют большое внимание вопросам адаптации здания для инвалидов. Так, в этих целях уже смонтированы пониженные прилавки у окон билетных касс и индукционное оборудование, установлены мнемосхмы для слепых и слабовидящих. Сейчас идет установка подъемников, которые будут помогать инвалидам попасть на второй этаж здания и на пассажирские платформы. Кроме того, для маломобильных людей оборудованы специальные санузлы и комната длительного отдыха.
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