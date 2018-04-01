Власти США хотят запрашивать данные о профилях в соцсетях почти у всех соискателей виз

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин /. Власти США планируют начать запрашивать дополнительную информацию у тех, кто подает заявление на американскую визу — при заполнении анкеты могут попросить указать адрес электронного почтового ящика или поинтересоваться учетными записями в социальных сетях. Об этой пока не утвержденной инициативе в субботу корреспондент ТАСС сообщил представитель Госдепартамента

Ранее американские СМИ сообщали о том, что администрация Трампа намерена обязать иностранных граждан, желающих получить право на постоянное место жительства в Соединенных Штатах, предоставлять историю пользования социальными сетями за пять лет. Данная мера призвана ужесточить систему проверки иностранцев, стремящихся обосноваться в США, однако представитель Госдепартамента уточнил, что речь идет даже о желающих получить обычную туристическую или любую другую визу, а не только о мигрантах.

"Согласно этому предложению, почти всех, кто подает заявления на американские визы, попросят предоставить дополнительные сведения, включая имена их профилей в социальных сетях, номера старых паспортов, данные о членах их семей, рассказать о более давних поездках, местах работы", — сказал он, добавив, что в этот перечень также входит более обширная контактная информация. Это гораздо больший объем данных, чем тот, что необходим для заполнения действующих форм.

Представитель Госдепартамента, обосновывая данное ужесточение правил, напомнил о меморандуме и исполнительном указе президента США Дональда Трампа, касавшихся усиления пограничного контроля, от марта 2017 года. «Постоянное применение жестких стандартов проверки заявителей — это динамичная практика, и она должна быть адаптирована к возникающим угрозам», — утверждал он.