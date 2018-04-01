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Власти США хотят запрашивать данные о профилях в соцсетях почти у всех соискателей виз
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Власти США хотят запрашивать данные о профилях в соцсетях почти у всех соискателей виз 

ТАСС 1 час назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
ВАШИНГТОН, 1 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Власти США планируют начать запрашивать дополнительную информацию у тех, кто подает заявление на американскую визу — при заполнении анкеты могут попросить указать адрес электронного почтового ящика или поинтересоваться учетными записями в социальных сетях. Об этой пока не утвержденной инициативе в субботу корреспондент ТАСС сообщил представитель Госдепартамента.
Ранее американские СМИ сообщали о том, что администрация Трампа намерена обязать иностранных граждан, желающих получить право на постоянное место жительства в Соединенных Штатах, предоставлять историю пользования социальными сетями за пять лет. Данная мера призвана ужесточить систему проверки иностранцев, стремящихся обосноваться в США, однако представитель Госдепартамента уточнил, что речь идет даже о желающих получить обычную туристическую или любую другую визу, а не только о мигрантах.
"Согласно этому предложению, почти всех, кто подает заявления на американские визы, попросят предоставить дополнительные сведения, включая имена их профилей в социальных сетях, номера старых паспортов, данные о членах их семей, рассказать о более давних поездках, местах работы", — сказал он, добавив, что в этот перечень также входит более обширная контактная информация. Это гораздо больший объем данных, чем тот, что необходим для заполнения действующих форм.
Представитель Госдепартамента, обосновывая данное ужесточение правил, напомнил о меморандуме и исполнительном указе президента США Дональда Трампа, касавшихся усиления пограничного контроля, от марта 2017 года. «Постоянное применение жестких стандартов проверки заявителей — это динамичная практика, и она должна быть адаптирована к возникающим угрозам», — утверждал он.
Тех, кто заполняет визовую анкету, могут также спросить о том, был ли он депортирован откуда-либо. Более того, может появиться графа для указания всех электронных адресов за последние пять лет и учетных записей в определенных социальных сетях, среди которых Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn и так далее. Как ранее уточнила газета The New York Times, Госдепартаменту отводится 60 дней для изучения реакции общественности на данную инициативу. Даже в случае ее реализации нововведения не затронут официальные делегации и дипломатов.
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