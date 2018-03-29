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Ученики 3 класса побывали на фабрике мороженого
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Ученики 3 класса побывали на фабрике мороженого 

Южное Бутово 31 минуту назад
Фото: Южное Бутово
23 марта учащиеся 3 «А» класса школы № 1980 побывали в удивительном месте, на фабрике мороженого. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Дети посетили цех по производству мороженого и вафельных сахарных рожков. Ребята увидели, как мороженое разливается по стаканчикам и рожкам, как получаются рулеты из мороженого, как эскимо обливается шоколадной глазурью. Учащиеся посетили мастер-классы по созданию дизайнерских рожков с дегустацией лакомств ручной работы. А в конце экскурсии все получили вкусные подарки от производителей лакомства.
Фото взято: http://www.len-a-tur.ru/images/284.jpg
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