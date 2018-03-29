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Поправки о сборе валежника приняты во втором чтении
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Поправки о сборе валежника приняты во втором чтении 

Российская Газета 42 минуты назад
Начиная со следующего года россиянам разрешат свободно собирать в лесу поваленные сухие ветки, не опасаясь получения штрафа. Это предусматривает законопроект, который прошел основное чтение в Госдуме.
Поправки в Лесной кодекс предложили более 70 сенаторов и депутатов. Они считают необходимым приравнять валежник к недревесным ресурсам, то есть грибам и ягодам. Сельчане и дачники давно ждут такой закон. С его помощью они получат право собирать поваленные деревья и кустарник, а также упавшие крупные ветки с целью пустить все это на дрова, либо использовать для иных хозяйственных нужд.
Сегодня собирать валежник достаточно проблематично. Правила его сбора такие же, как и для заготовки обычной древесины. И, чтобы собрать ветки для растопки печи, нужно получить разрешение местных властей. Этот процесс может занять до 120 дней. Может потребоваться и заключить договор с собственником или арендатором лесного участка. Для нарушителей же предусмотрена уголовная ответственность.
Авторы инициативы особо прописали, что собирать валежник могут только физические лица для того, чтобы использовать его в хозяйстве — например, для отопления. Принятие законопроекта не только будет на руку гражданам, но и поспособствует очистке леса в целом, а за счет этого снизит риск возникновения лесных пожаров, считает глава профильного комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев.
Ко второму чтению законопроекта поступила поправка о вступлении в действие данных норм в случае их принятия с 1 января 2019 года (раньше закон хотели ввести в силу уже в этом году).
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