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В Бахрейне призвали Катар «признать ошибки»
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В Бахрейне призвали Катар «признать ошибки» 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Катару необходимо признать свои ошибки, чтобы урегулировать отношения с соседями по региону, заявил в интервью РИА Новости первый вице-спикер нижней палаты парламента Бахрейна Али аль-Аради.
"По нашей традиции, если младший брат или сын ошибся, он должен извиниться перед старшим братом. Но маленькое государство Катар не считает нужным извиняться, потому что сейчас там право принимать решения не принадлежит тем, кто просит прощения за ошибки. Политический режим в Катаре и его руководство хотело, чтобы у него было отличное от других место в регионе, оно претендовало на более значимую роль для Катара и исполняло повестку других стран", — сказал аль-Аради, который прибыл с визитом в Москву.
Он отметил, что у арабских стран нет конфликта с катарским народом, с которым их связывают «замечательные семейные отношения».
"В конце концов, мы знаем, что они вернутся в лоно стран Залива, но в следующий раз, когда они вернутся, должны быть выдвинуты ясные условия в этой связи", — добавил аль-Аради.
В июне прошлого года Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и прекратив всякое сообщение с Дохой.
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