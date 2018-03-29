В Челябинске опечатали ТРК «Хоум»

По данным «ФедералПресс», ТРК «Хоум» работал без разрешительных документов и нарушениями пожарной безопасности, его закрытия долгое время добивалась прокуратура . Накануне суд Калининского района Челябинска принял решение о запрете на эксплуатацию комплекса.

Исполнительный лист поступил в службу судебных приставов.

«Приставы сразу же выставили требование руководству центра освободить помещения, арендуемые предпринимателями и принять все меры для недопущения открытия комплекса утром 29 марта 2018 года», — сообщили в УФССП.

Сегодня уже в 9 утра посетителей не пускали в ТРК. Приставы опечатали двери, оставив открытым лишь технический вход — для выноса оставшегося товара и доступа охраны.

Фото: r66.fssprus.ru