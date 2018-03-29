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В Челябинске опечатали ТРК «Хоум»
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В Челябинске опечатали ТРК «Хоум» 

РИА «ФедералПресс» 29 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным «ФедералПресс», ТРК «Хоум» работал без разрешительных документов и нарушениями пожарной безопасности, его закрытия долгое время добивалась прокуратура. Накануне суд Калининского района Челябинска принял решение о запрете на эксплуатацию комплекса.
Исполнительный лист поступил в службу судебных приставов.
«Приставы сразу же выставили требование руководству центра освободить помещения, арендуемые предпринимателями и принять все меры для недопущения открытия комплекса утром 29 марта 2018 года», — сообщили в УФССП.
Сегодня уже в 9 утра посетителей не пускали в ТРК. Приставы опечатали двери, оставив открытым лишь технический вход — для выноса оставшегося товара и доступа охраны.
Фото: r66.fssprus.ru
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